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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 91,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 89,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,43 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve salgın sonrası talep toparlanması nedeniyle piyasalardaki arz daralmasının derinleşeceğine yönelik endişeler etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mart ayına yönelik üretim politikasını belirleyeceği yarınki toplantısı öncesi piyasalarda oluşan belirsizlik de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Uzmanlar, hedeflenen üretim kotalarına ulaşamayan OPEC+ ülkelerinin mart ayında mevcut üretim politikasına sadık kalacağını ve artan talep karşısında arzdaki daralmanın süreceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 89,73 ile 90,17 dolar aralığının direnç, 89,29 ile 88,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.