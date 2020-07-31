LADbible takipçileri Twitter üzerinden yapılan Son 20 Yılın En İyi Dizisi oylamasında Bryan Cranston ve Aaron Paul'un başrollerini paylaştığı Breaking Bad dizisini son 20 yılın en iyi dizisi olarak seçti. Peki Breaking Bad dizisinin konusu ne? Breaking Bad oyuncuları kimler? İşte karakterler...

BREAKİNG BAD DİZİSİNİN KONUSU

Breaking Bad, Vince Gilligan tarafından tasarlanmış ABD drama televizyon dizisidir. 50 yaşında, lisede kimya öğretmeni olan Walter White (Bryan Cranston),maddi açıdan ailesinin gereksinimlerini karşılayabilmek için araba yıkamacısında ek iş yapmaktadır ancak bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu ve çok kısa bir ömrünün kaldığını öğrenir. Dizide Walter White ailesine para bırakabilmek için, uyuşturucu yaptığını bir rastlantı sonucu öğrendiği eski öğrencisi Jesse Pinkman (Aaron Paul) ile birlikte metamfetamin işine girer. Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi, yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlarlar. "Şimdiye dek, namusum ve şerefim ile dürüst bir insan olarak yaşadım, ancak kanserden başka bir sonuç elde edemedim." şeklinde düşünen Walter White'ın bundan sonraki geleceği, yaşanan olay örgüsüyle birlikte sadece kendisini ve ailesini değil, beraberinde tanıdığı tanımadığı herkesin geleceğini değiştirecektir. Breaking Bad Albuquerque, New Mexico'da çekilmiştir.

İlk bölümü 20 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan dizi beş sezon devam etmiş, son bölümü 29 Eylül 2013 tarihinde yayınlanmıştır.

Breaking Bad, ABD'nin güneyindeki eyaletlerde, konuşma dilinde "kıyameti koparmak" anlamına gelen bir deyimdir ve Walter karakterinin dönüşümünü sembolize etmek üzere Vince Gilligan tarafından özellikle seçilmiştir. Time dergisinin editörlerinden Lily Rothman'a göre ise terim daha geniş bir anlama sahiptir ve "kıyameti koparmak"tan daha fazla şiddet ima eden, kullanımı 1919'a kadar giden eski bir sözdür. "Çılgına dönmek", "otoriteye karşı gelmek", "kanunu çiğnemek" ve "kavgacı, tehditkar bir şekilde konuşmak" gibi anlamlarda da kullanılmaktadır.

Walter'ın ailesi, eşi Skyler (Anna Gunn) ve çocukları, Walter Jr. Flynn (RJ Mitte) ve Holly (Elanor Anne Wenrich)'den oluşur. Dizide Skyler'ın kızkardeşi Marie Schrader (Betsy Brandt),ve kocası Uyuştucu ile Mücadele İdaresi (DEA) ajanı Hank (Dean Norris) de vardır. Walter'ın avukatı Saul Goodman (Bob Odenkirk),Uyuşturucu kartelinin lideri Gustavo Fring (Giancarlo Esposito),final sezonunda tanıtılan Todd Alquist (Jesse Plemons) ve Lidya Rodarte-Quayle (Laura Fraser) dizide yer alan önemli karakterler arasındadır.

Breaking Bad tüm zamanların en başarılı televizyon dizilerinden bir tanesi olarak kabul görür. Dizinin final bölümü ABD televizyonlarında kablolu yayınlarda en fazla seyredilenler arasına girmiştir. Yapım 16 Emmy Ödülü, 8 Satellite Ödülü, 2 Altın Küre Ödülü, 2 Peabody Ödülü olmak üzere pek çok ödül kazanmıştır. Başrol oyuncusu Bryan Cranston Emmy Ödülleri'nde dört kez Drama Dalında En İyi Aktör ödülüne layık görülmüştür. 2013 yılında Breaking Bad tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına girmiştir.

BREAKİNG BAD OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Karakter Bölüm Sayısı Sezonlar 1 2 3 4 5 Bryan Cranston Walter White 62 Ana Aaron Paul Jesse Pinkman 62 Ana Anna Gunn Skyler White 61 Ana RJ Mitte Walter White Jr. 53 Ana Dean Norris Hank Schrader 60 Ana Betsy Brandt Marie Schrader 50 Ana Bob Odenkirk Saul Goodman 36 Yinelenen Ana Giancarlo Esposito Gustavo Fring 24 Yinelenen Ana Jonathan Banks Mike Ehrmantraut 25 Konuk Ana Steven Michael Quezada Steven Gomez 43 Yinelenen Ana Raymond Cruz Tuco Salamanca 4 Yinelenen Jesse Plemons Todd Alquist 11 Ana Laura Fraser Lydia Rodarte Quayle 9 Ana Mark Margolis Hector Salamanca 8 Konuk Ana