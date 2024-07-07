Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Brad Pitt'in yeni Formula 1 filminden beklenen fotoğraf geldi - Magazin haberleri

        Brad Pitt'in yeni Formula 1 filminden beklenen fotoğraf geldi

        Brad Pitt'in Formula 1 pilotunu canlandırdığı yeni filminden ilk afiş yayınlandı. Filmin gizli tutulan resmi adı da açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 07.07.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Brad Pitt'in başrolde yer aldığı ve Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğuna oturduğu filmin bir süredir gizli tutulan adı, resmi olarak ilk kez açıklandı. Apple Original Films imzalı yapımın adının 'F1' olduğu duyuruldu.

          Merakla beklenen filmden ilk afişi de yayınlandı. Formula 1 pilotu rolünü üstlenen Brad Pitt'in filmden ilk karesi de görülmüş oldu.

        • 2

          Warner Bros, 'F1' için dağıtım anlaşması imzaladı ve film ABD'de 27 Haziran 2025'te dünyada ise 25 Haziran 2025'te gösterime girecek.

          Brad Pitt filmde, kurgusal bir takım olan APXGP'de takım arkadaşıyla (Damson Idris'in canlandırdığı) birlikte Formula 1'e dönen eski bir yarış pilotunu canlandırıyor. Film, gerçek Grand Prix yarışlarında çekiliyor.

        • 3

          Bugün yapılacak olan Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde de çekimleri yapılan filmden bir ön gösterim de gelecek.

          Bütçesinin 130 ila 140 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilen filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt'in yanı sıra Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo yer alıyor.

        • 4

          Film, Formula 1 ve 10 F1 takımıyla sürücüleri ve yarış organizatörleri de dâhil olmak üzere F1 topluluğuyla işbirliği içinde çekiliyor. Yakın zamanda Ferrari ile sözleşme imzalayan, Formula 1'de 7 dünya şampiyonluğu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton da filmin hem yapımcıları hem de oyuncuları arasında yer alıyor.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Son düdükle yıkıldık!
        Son düdükle yıkıldık!
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Bizim Çocuklar iyidir
        Bizim Çocuklar iyidir
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Habertürk Anasayfa