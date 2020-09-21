2014’te tarikatı bırakmadan önce 40 yılını orada harcayan Mallen, şu ifadeleri kullandı:

Brad, iyileştirici eğitim rutinleri yapıyordu. İlk eğitim bir süre birinin karşısına gözü kapalı biçimde oturmayı içerir. Daha sonra iki saat boyunca gözleriniz açık biçimde başka birine bakarsınız. Bunu geçtikten sonra boğa güreşi denen şeye geçersiniz. Koç öğrencinin damarına basarak, tepki vermesini sağlamaya çalışır. Brad Pitt’e yaptığım şey buydu. Bunu ona hakaret ederek, acımasızca yaptım. O zamanki kız arkadaşı Juliette Lewis de oradaydı. O kadar sinirlendi ki oradan çıktı ve ayrıldı.