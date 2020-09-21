Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Brad Pitt, 1990'ların başında o zamanki kız arkadaşı Juliette Lewis tarafından tarikata tanıtıldı.
Pitt'in yoluna tek başına devam etme kararı vermeden önce üç yıl boyunca hem Scientology'yle hem de Lewis'le takıldığı belirtildi.
Bir Scientology kaynağı, Brad Pitt'in o dönemde Portland Ünlü Merkezi'nde "arınma" deneyimlediğini ve kendisine atanan genç bir kız arkadaşla saunada saatler geçirdiğini söyledi.
The Sun'a konuşan Scientology'nin eski bir müridi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Denetmen olarak eğitiliyordum. Bu yüzden eğitim için Portland Ünlü Merkezi'ne gönderildim. Oradayken Portland merkezli bir Scientology şirketinin yöneticisinin kızıyla tanıştım. Bana söylediği şeylerden bir tanesi o sırada Scientology müridi Juliette Lewis'le çıkan Brad Pitt'in, Portland Ünlü Merkezi'nde kısa bir arınma seansı gerçekleştirdiğiydi. Gözlerden uzak durmak için orada yapmıştı.
İddiaya göre; genç kız tanınmış bir Scientology müridinin kızı olduğu için Pitt’le eşleştirilmişti.
Kaynak, "Scientology tarikatında insanlar genellikle birbirleriyle eşleştirilir ve kurslar yoluyla birbirlerini elde etmekten sorumlu tutulurlar. Bu yüzden genç kız o ay boyunca her gün saunada Pitt’le oturdu. Kesinlikle onunla saunadaydı ama bunda kötü bir şey yoktu" şeklinde konuştu.
Scientology kayıtlarına göre; oyuncu, Temmuz 1991’de bazı terapileri tamamladı ve Mayıs 1993’te insan değerlendirme konusunda özel bir kurs aldı.
Brad Pitt'in tarikattaki sorumlusu Michael Mallen onu nasıl aşağıladığını ve sınıftan çıkana kadar sözlü olarak taciz ettiğini anlattı.
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