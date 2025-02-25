Brad Pitt ile Jennifer Aniston hayranları çok heyecanlandı

Bir söylenti; Brad Pitt ile Jennifer Aniston hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

Brad Pitt, 2005 yapımı 'Bay ve Bayan Smith' filminde başrolü paylaştığı Angelina Jolie'ye kaptırınca Jennifer Aniston ile boşandı. Tabii Angelina Jolie de gönlünü Brad Pitt'e kaptırdı.

Brad Pitt ile Jennifer Aniston, 2000 -2005 arasında evli kalmış, bu süre zarfında gıpta edilen bir çift olarak gösterilmişti.

Brad Pitt ile Angelina Jolie, 9 yıllık beraberliklerini 2014'te nikâh masasına taşıdı. 2016'da da ayrıldılar. Mal paylaşımı nedeniyle aralarındaki tartışmanın yankısı yıllarca devam etti. Pitt ile Jolie ancak Aralık 2024'te resmi olarak boşandı.

Zira bu konuda ne kendileri ne de yapım şirketi bir açıklamada bulundu.

Söylentinin gerçeklik payı olup olmadığı bilinmiyor.

Resmi boşanmanın üzerinden henüz iki ay geçtiği bugünlerde Hollywood'da giderek bir söylenti yayılıyor; "Brad Pitt ile Jennifer Aniston, aynı filmde rol alacak..."

Aynı söylentinin detayında ise Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston ile birlikte film çekme isteği oldum olası olduğu ama Angelina Jolie'den resmen boşanmadan bunu gerçekleştirmek için ortam oluşturamadığı bulunuyor. Diğer detaya göre; film romantik olacak.

Gerçek mi olduğu yoksa hayranlarının niyet okuması mı olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.