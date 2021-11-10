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Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Shiloh Jolie Pitt sosyal medyada gündem oldu - Magazin haberleri

Shiloh Jolie Pitt sosyal medyada gündem oldu

2016 yılında yollarını ayıran oyuncu Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh Jolie Pitt, sosyal medyada gündem oldu. Takipçiler arasında, geçtiğimiz haftalarda annesinin başrolünde yer aldığı 'Eternals' isimli filmin galasında boy gösteren 15 yaşındaki Shiloh'un "Annesinin kızı" mı, yoksa "Babasının kızı" mı olduğu konuşuldu

10.11.2021 - 14:22 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie (46), geçen hafta başrolünde yer aldığı yeni filmi 'Eternals'ın İtalya'nın başkenti Roma'da, 2021 Roma Film Festivali kapsamında yapılan galasına kızları Shiloh (15) ve Zahara (16) ile birlikte katılmıştı.

  • Kırmızı halı için siyah elbisesini spor ayakkabılarıyla kombinleyen Shiloh, uzun saçlarını da arkadan toplamıştı. Dudakları yüzünden annesi Angelina Jolie'ye, gülüşü ve yüz hatları nedeniyle babası Brad Pitt'e benzetilen Shiloh, galada en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu.

  • 'KİME BENZİYOR?'

    Sosyal medya platformlarında milyonlarca kişi de onun annesinin kızı mı yoksa babasının kızı mı olduğunu konuştu. Shiloh Jolie Pitt'i bir grup takipçi annesine, bazıları ise babası Pitt'e benzetti. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları da onun hem annesinin hem babasının en kusursuz genlerini aldığı görüşünü savundu.

  • Jolie Pitt için "Brad Pitt'in fotoğrafıyla birlikte bakınca babasına, Angelina Jolie'nin yanında durduğunda ise annesine benziyor." yorumları yapıldı.

  • 'TERS GİDEN BİR ŞEY OLMAZ'

    Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından Shiloh'un hem annesinden hem de babasından bazı özellikleri aldığı görüşünü bildirdi. Bu kişiye göre "Anne ve babanız Angelina Jolie ile Brad Pitt olduğunda en iyisi ortaya çıkar, yani görüntünüzde ters giden bir şey olamaz." Bazı takipçilere göre Shiloh gülmediği zaman annesine, güldüğü zaman da babasına çok benziyor.

    Kime benzediği konusunda yorum yapan birçok kişiye göre; Shiloh Jolie Pitt'in yüzünün üst kısmı Brad Pitt'e alt kısmı, özellikle de dudakları annesi Angelina Jolie'ye benziyor.

    Ayrıca Shiloh'nun "müthiş bir genetik mirasa sahip olduğunu" savunuldu.

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