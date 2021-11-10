'TERS GİDEN BİR ŞEY OLMAZ'

Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından Shiloh'un hem annesinden hem de babasından bazı özellikleri aldığı görüşünü bildirdi. Bu kişiye göre "Anne ve babanız Angelina Jolie ile Brad Pitt olduğunda en iyisi ortaya çıkar, yani görüntünüzde ters giden bir şey olamaz." Bazı takipçilere göre Shiloh gülmediği zaman annesine, güldüğü zaman da babasına çok benziyor.

Kime benzediği konusunda yorum yapan birçok kişiye göre; Shiloh Jolie Pitt'in yüzünün üst kısmı Brad Pitt'e alt kısmı, özellikle de dudakları annesi Angelina Jolie'ye benziyor.

Ayrıca Shiloh'nun "müthiş bir genetik mirasa sahip olduğunu" savunuldu.