Brad Pitt'e bir darbe de kızı Zahara'dan geldi
2016'da yollarını ayıran Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Zahara üniversite eğitimine başladı. 18 yaşındaki Zahara, yaptığı bir konuşmada babası Brad Pitt'in soyadını kullanmayı reddetti
- 1
Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie, birlikteliklerini 2016'da sonlandırmıştı. İkilinin, ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.
- 2
Brad Pitt'i kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Angelina Jolie, eski eşiyle ayrılık sonrası Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adındaki altı çocuğunun velayeti için karşı karşıya gelmişti.
- 3
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Zahara, üniversiteye başladı. Spelman Üniversitesi'nde eğitim gören Zahara Jolie Pitt, 'Alpha Kappa Alpha' adlı kız öğrenci birliğine katıldı.
-
- 4
ABD'de kız öğrencilerin kurduğu birliklerden biri olan 'Alpha Kappa Alpha' aynı zamanda ilk siyahi birlik olma özelliği taşıyor. Birliğe katılma töreninde konuşma yapan Zahara'nın sözleri dikkat çekti.
- 5
BABASININ SOYADINI KULLANMADI
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 18 yaşındaki kızı, törende kendisini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" dedi. Zahara'nın babasının soyadını kullanmaması dikkat çekti.
- 6
Zahara'nın bu 'soyadı hamlesi' herkesi şaşırttı. Brad Pitt'in ise bu duruma nasıl tepki verdiği henüz bilinmiyor.
-
- 7
Angelina Jolie, kızının Spelman Üniversitesi'ne katıldığını bu kare ile duyurmuştu.
- 8
Angelina Jolie'nin kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Zahara; Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.
Fotoğraflar: Avalon, AP, Instagram