Brad Pitt'e 100 bin dolarlık dava

EVLİLİK KONUŞTU

Christina'nın iddiasına göre, Pitt ile etkinlik için başlayan konuşmaları daha sonra romantik bir yazışmaya dönüştü. Hatta ikili, online görüşme üzerinden evlilik bile konuştu.

Fakat işin ilginç kısmı Brad Pitt ve Kelli Christina'nın daha önce hiç yüz yüze gelmeden iletişim kurması.