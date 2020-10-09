Brad Pitt'e 100 bin dolarlık dava

ABD-Teksas Plano'da bulunan bir sağlık şirketinin CEO'su olan Kelli Christina adında bir kadın, Brad Pitt'in kendileriyle bir anlaşma yaptığını ancak Pitt'in parasını almasına rağmen hiçbir sözünü yerine getirmediğini öne sürdü.
100 BİN DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI
Ünlü aktör'e 100 bin dolarlık tazminat davası açan Christina, kendi kurduğu Katrina Kasırgası'nda evsiz kalanların yararına etkinlik gösteren Make It Right Foundation vakfı için Pitt ile ortak bir çalışma gerçekleştireceklerini konuştuklarını söyledi.
PARAYI ALDI, ETKİNLİĞE GİTMEDİ
Anlaşmaya göre, oyuncu, vakfın düzenlediği beş etkinliğe katılması gerekiyordu.
Ancak Brad Pitt, bunun için 40 bin dolar para almasına rağmen Kelli Christina'ya "Bir dahaki sefere" diyerek, randevuları geçiştirdi.
EVLİLİK KONUŞTU
Christina'nın iddiasına göre, Pitt ile etkinlik için başlayan konuşmaları daha sonra romantik bir yazışmaya dönüştü. Hatta ikili, online görüşme üzerinden evlilik bile konuştu.
Fakat işin ilginç kısmı Brad Pitt ve Kelli Christina'nın daha önce hiç yüz yüze gelmeden iletişim kurması.
Pitt'in avukatları Christina'nın iddialara yalanlayarak ünlü aktörün böyle bir anlaşma yapmadığı ve kimseden para almadığını savundu.
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