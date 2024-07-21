Brad Pitt, Angelina Jolie'nin zeytin dalını reddetti: Kendini kurban gibi gösteriyor

Kaynak şunları söyledi: Brad bu davadan vazgeçmeyecek. Neden bıraksın ki? Bu çok standart bir iş anlaşmazlığıydı ancak ne yazık ki Angelina, sürekli olarak boşanma mahkemesine yönelik kişisel unsurları ortaya koydu. Angelina, sanki kendisi barışçıl biriymiş gibi ondan kavgaya son vermesini istiyor. Bu, kendini kurban olarak göstermekten başka bir şey değil. Bu, bir kavga değil. Sonuçta çocuklarına ait olacak mülkün satışıyla ilgili bir iş anlaşmazlığı. Bu çocukların mirasıydı ve o da bunu biliyor.

Kaynak ayrıca, "Artık elinde güçlü bir dava olmadığının farkına varıyor ve aynı zamanda mahkeme kararıyla parayı ödemek zorunda kalabileceğini de biliyor. Çok kişisel meseleleri bir iş davasına taşımak ona ters tepiyor. Davasındaki zayıflıkları ortaya çıkardı ve her iki taraf için de işleri karmaşık hale getirdi. Bunu yapmasına gerek yoktu" diye konuştu.