        Bozüyük - Bursa kaç kilometre? Bozüyük - Bursa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Bozüyük - Bursa kaç kilometre? Bozüyük - Bursa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İç Ege'nin Marmara'ya uzanan eşiğinde, seramik sanayisi ve Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından İnönü Muharebeleri'ne tanıklığıyla bilinen Bozüyük'ten, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti, yeşili ve sanayisiyle ünlü Bursa'ya doğru bir yolculuk... Bu kısa ama stratejik güzergah, Anadolu'nun kalbini Marmara'nın en büyük merkezlerinden birine bağlayan önemli bir damardır. Bu rotayı sıkça kullananlar veya ilk kez seyahat edecekler için "Bozüyük - Bursa kaç kilometre?" sorusu, yolculuk planının temelini oluşturur. İşte bu kısa yolculuğun tüm detayları...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 17:11 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:11
        Bozüyük - Bursa kaç kilometre?
        Bu seyahat, sadece iki şehri değil, aynı zamanda farklı coğrafi bölgelerin (İç Ege/İç Anadolu geçişi ile Güney Marmara) ve tarihi dönemlerin (Kurtuluş Savaşı siperlerinden Osmanlı başkentine) izlerini taşıyan bir koridoru katetmektir. Yüksek Hızlı Tren'in de geçtiği Bozüyük'ten, otomotiv devi Bursa'ya ulaşımın tüm pratik yöntemlerini, sürelerini ve her iki şehrin kendine has kimliklerini bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. Yolculuğunuz için en uygun seçeneği belirlemek üzere okumaya devam edin...

        BOZÜYÜK - BURSA ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        Bilecik'in Bozüyük ilçesi ile Bursa şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en pratik güzergah olan İnegöl üzerinden yaklaşık 90 ila 100 kilometre arasındadır. Bu mesafe, yolculuğun büyük bir bölümünün yüksek standartlı, bölünmüş devlet yolları üzerinde gerçekleştiği, oldukça kısa ve konforlu bir rotadır.

        Güzergah, Bozüyük'ten başlayarak batı yönünde ilerler ve Türkiye'nin mobilya başkenti olan İnegöl'den geçer. İnegöl'den sonra ise Bursa'nın doğu girişine ulaşılır. Yolculuk, İç Ege'nin hafif engebeli platolarından başlayarak, Güney Marmara'nın daha alçak ve verimli ovalarına doğru bir inişle tamamlanır. Bu kısa mesafe, iki şehir arasında yoğun bir ekonomik ve sosyal etkileşim olmasını sağlar.

        BOZÜYÜK - BURSA ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Bozüyük ile Bursa arasındaki kısa mesafe, ideal trafik koşullarında özel araçla oldukça hızlı bir şekilde katedilebilir. Normal trafik akışında bu yolculuk genellikle 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında tamamlanabilir. Ancak, bu süreyi etkileyebilecek bazı önemli faktörler bulunmaktadır.

        • İnegöl Şehir İçi Trafiği: Güzergah, büyük bir ilçe olan İnegöl'ün içinden veya çevre yolundan geçer. Özellikle İnegöl şehir merkezinden geçen eski yol kullanılırsa veya çevre yolunda yoğunluk yaşanırsa, bu durum yolculuk süresini 10-15 dakika kadar uzatabilir.
        • Bursa Giriş Trafiği: Yolculuğun son etabı olan Bursa şehir merkezine giriş, özellikle sabah ve akşam iş saatlerinde oldukça yoğun olabilir. Kestel ve Gürsu gibi ilçelerden geçerek merkeze ulaşırken yaşanan trafik sıkışıklığı, toplam süreyi yarım saate kadar artırabilir.
        • Hava Koşulları: Kış aylarında nadiren de olsa bölgede kar yağışı veya buzlanma görülebilir. Bu durum, sürüş hızını düşürerek yolculuk süresini etkileyebilir.

        TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM

        Bozüyük ile Bursa arasında toplu taşıma seçenekleri oldukça gelişmiş ve sıktır.

        Otobüs: En yaygın ve en pratik toplu taşıma yöntemidir. Bozüyük Otogarı'ndan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gün boyunca çok sık aralıklarla (neredeyse her yarım saatte bir) otobüs ve minibüs seferleri düzenlenmektedir. Hem ulusal otobüs firmaları hem de yerel kooperatifler bu hatta aktif olarak çalışır. Otobüs yolculuğu, İnegöl'e uğrayarak yapıldığı için genellikle 1 saat 30 dakika ile 2 saat arasında sürer.

        Tren (YHT Aktarmalı): Bozüyük, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı üzerinde önemli bir istasyona sahiptir. Doğrudan Bursa'ya bir tren hattı olmasa da, YHT kullanılarak aktarmalı bir yolculuk planlanabilir. Bozüyük YHT Garı'ndan kalkan YHT ile yaklaşık 25-30 dakikada Bilecik YHT Garı'na ulaşılabilir. Bilecik YHT Garı'ndan Bursa Otogarı'na ise düzenli otobüs veya minibüs seferleri bulunmaktadır. Bu seçenek, özellikle YHT konforunu tercih edenler için bir alternatif olabilir ancak toplam süre ve aktarma zahmeti nedeniyle otobüs kadar pratik olmayabilir.

        BOZÜYÜK VE BURSA HAKKINDA

        Bozüyük, Bilecik ilinin en büyük ve en gelişmiş ilçesidir. Kimliği, üç ana unsur etrafında şekillenir: Sanayi, Tarih ve Lojistik. İlçe, Türkiye'nin en önemli seramik ve vitrifiye üretim merkezlerinden biridir. VitrA gibi dev markaların fabrikaları burada bulunur ve ilçe ekonomisinin lokomotifidir. Tarihi kimliği ise, Türk Kurtuluş Savaşı'nın en kritik dönüm noktalarından biri olan I. ve II. İnönü Muharebeleri'ne ev sahipliği yapmasıyla perçinlenmiştir. İlçeye bağlı İnönü Platosu ve Metristepe gibi mevkiler, bu destansı mücadelenin yaşandığı kutsal topraklardır. Bozüyük Şehitliği ve İnönü Şehitliği, bu kahramanlığın anıtlarıdır. Lojistik kimliği ise, hem ana karayollarının hem de Yüksek Hızlı Tren hattının üzerinde bulunmasından kaynaklanır. Bozüyük, bir kavşak noktası ve üretim merkezidir.

        Bursa ise, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentidir. Kimliği; tarih, sanayi, doğa ve gastronominin eşsiz bir birleşimidir. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Koza Han gibi anıtsal Osmanlı eserleri, şehrin tarihi kalbini oluşturur. Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin başkenti olarak kabul edilen Bursa, aynı zamanda tekstil ve makine sanayinde de bir devdir. Hemen yanı başındaki Uludağ, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezidir. Şeftalisi, kestane şekeri ve özellikle de İskender Kebabı ile zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Bozüyük'ün daha çok sanayi ve lojistik odaklı kimliğine karşılık Bursa, çok daha katmanlı, tarihi derinliği olan, büyük ve yeşil bir metropoldür.

