Bozkır sincapları kış uykusuna hazırlanıyor
Bozkır sincapları olarak anılan gelengiler, sonbaharda kış uykusuna yatmak için hazırlanıyor...
- 1
İlkbaharda ortaya çıkan ve bozkırlarda sürdürdükleri yaşamları dolayısıyla bozkır sincapları olarak anılan gelengiler, sonbaharda kış uykusuna çekilmek üzere son hazırlıklarını yapıyor.
- 2
Yer altında yuva yapan ve tüneller açan gelengiler, yırtıcı kuşlar ve tilkiler için doğal besin olarak görülüyor.
- 3
Bitki tohumlarıyla beslenen gelengiler; yabani otların temizlenme biçimi ve tarım zararlısı olduğu düşünülerek avlanılması gibi faktörler nedeniyle sayıları giderek azalan türler arasında yer alıyor.
-
- 4
İşte kış uykusuna hazırlanan bozkır sincaplarının kareleri...
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15