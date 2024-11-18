Bozdağ'ın sonbahar renkleri ziyaretçilerini bekliyor
İzmir, Aydın ve Manisa illerinde yer alan Bozdağ'daki ağaçlar sonbaharla birlikte kızılın tonları ve yeşile boyandı
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İzmir, Aydın ve Manisa illerinde yer alan Bozdağ'da sonbaharla birlikte kızılın tonları ve yeşile boyanan ağaçlar güzel manzaralar oluşturuyor.
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Bozdağ üzerindeki Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü Mahallesi, dere ve kanyonlarıyla doğa yürüyüşçülerinin tercih ettiği güzergahlar arasında yer alıyor.
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Sonbaharla birlikte kızılçam ormanlarından gelen yeşilin yanına farklı ağaçların kızıl ve sarı tonlarını da alan bölge, görsel zenginliğiyle dikkat çekiyor.
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