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        Haberler Gündem Ege Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli - Son dakika

        Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli

        Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 09:14 Güncelleme: 10.02.2024 - 09:14
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        Bozcaada ve Gökçeada'ya seferler iptal
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        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den saat 13.00 ve 19.00, Gökçeada’da saat 11.00, 17.00 ve 22.00 seferleri iptal edilirken, Geyikli-Bozcaada hattında ise, Bozcaada’dan saat 14.00, 18.00, Geyikli’den saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

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