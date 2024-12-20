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        Haberler Gündem Çevre Bozbey: Bursa'nın 48 gün yetecek içme suyu kaldı | Son dakika haberleri

        Başkan Bozbey: Bursa'nın 48 gün yetecek içme suyu kaldı

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hiç yağış olmaması halinde barajlarda kente 48 gün yetecek içme suyu kaldığını bildirdi. Su tasarrufu çağrılarının kent sakinlerinden karşılık bulduğunu anlatan Bozbey, "İnanılmaz tasarruf gördüm, o anlamda teşekkür ederim. Güven olduğu zaman Bursalılar destekliyor, buna şahitlik eden biriyim. Şu an itibarıyla 48 günlük suyumuz var" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:25
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        Bozbey: Bursa'nın 48 gün yetecek içme suyu kaldı
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde göreve gelmesinden bu yana geçen yaklaşık 9 aylık süreci değerlendirdiği basın toplantısında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarının azaldığına dikkati çekti.

        Hiç yağış olmaması halinde barajlarda kente 48 gün yetecek içme suyu kaldığını belirten Başkan Bozbey, su tasarrufu çağrılarının kent sakinlerinden karşılık bulduğunu anlatan Bozbey, "Daha önce suyumuz azaldığında yaklaşık 42 günlük suyumuz varken Bursalıları tasarrufa davet etmiştim. Gerçekten Bursalılarla gurur duydum. İnanılmaz tasarruf gördüm, o anlamda teşekkür ederim. Güven olduğu zaman Bursalılar destekliyor, buna şahitlik eden biriyim. Şu an itibarıyla 48 günlük suyumuz var" dedi.

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        Bozbey, Çınarcık Barajı'ndan ilave su temini için devam eden çalışmanın 2025'in son aylarında tamamlanması konusunda yüklenici firmadan söz aldıklarını dile getirdi.

        TOPLU TAŞIMA İLE TRAFİĞİ AZALTMA ÇALIŞMALARI

        Ulaşım için belediye iştiraklerinden Bursa Ulaşım ve Toplu Taşım İşletmeciliği AŞ'ye (BURULAŞ) her ay 350 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını aktaran Bozbey, hayata geçirilen projelerle toplu taşıma kullanımını artırıp trafiği azaltmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Toplu ulaşımı kısa süreli kullananların daha az ücret ödediği yöntemle bu sistemi daha cazip hale getirdiklerini vurgulayan Bozbey, şunları kaydetti:

        "Kadınların gece saatlerinde istediği yerde inmesini sağladık, bu önemli bir şey. Alternatif güzergahlarla ilgili yoğun çalışma yapıyoruz. Bazı noktalarda bitirilmemiş olan kamulaştırmaları tamamlamak üzereyiz. Bu kamulaştırmalarla hem güney tarafında hem de kuzeyde yolların açılmasına devam edeceğiz. Bursa'da doğu batı eksenli yerleşim, trafik sorununa neden oluyor. Kesinlikle bundan böyle özel okul talepleri geldiğinde asla batı tarafına özel okul vermeyeceğimizin bilinmesi lazım. Mevcutlar yeterli hatta mümkünse onları doğu tarafına, Osmangazi'ye, Yıldırım'a paylaştırmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Yine devamlı batıya yapılan sanayi bölgelerinden maalesef trafiğin ne hale geldiğini yaşayarak görüyoruz. Sabah ve akşam saatlerinde servis araçlarının ve okullara ailelerin çocuklarını kendilerinin götürmesi, alması nedeniyle de trafiğin yoğun şekilde yaşandığına şahitlik ediyoruz."

        "ÖZELLİKLE OVA BÖLGESİNDE SIVILAŞMA POTANSİYELİ YÜKSEK"

        Zemin sıvılaşması olan bölgelerde kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaşan Bozbey, "Arkadaşlarımız Japonya'ya gidiyor, oradaki paydaşlarımız buraya geliyor ve raporları bizlerle paylaşıyorlar. Özellikle ova bölgesinde sıvılaşma potansiyelinin yüksek olduğu alanlar mevcut. 155-160 metrelik alüvyon tabakasından bahsediyoruz. Bu yüzden burada yapılacak her dönüşüm, vatandaşlarımızı güvenli hale getirecek" dedi.

        Bozbey, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Hristiyanlık tarihinde önemli yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 2025'te İznik ilçesine gelmesinin Bursa'nın tanıtımına büyük katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

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        #toplu ulaşım
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