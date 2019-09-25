Boyun fıtığının; teknolojinin ilerlemesiyle yapılan işlerin çoğunun bilgisayar başında olması nedeniyle iyice yaygınlaşan bir rahatsızlık haline gelmesine sebep olmuştur. Bilgisayar ve direksiyon başında iş yapan kişilerde, hareketsiz kaldıkları için daha yaygın olarak görülmektedir.
Boyun kısmında yedi tane bulunan ve boynumuzun hareketini sağlayan omurlar vardır. Sabit işlerde çalışan ve bu tarz yaşamları olan kişilerin; egzersiz yapmadan sabit durmaları, bu omurların kaymasına ve zarar görmesine neden olmaktadır. Boyun fıtığı tedavisine başlanılmazsa çok büyük sıkıntılara yol açabilmektedir.
Boyun Fıtığına İyi Gelenler
- Boyun fıtığı rahatsızlığı yaşamak istemiyorsanız ve bu tarz sabit bir iş ile uğraşıyorsanız; farklı stillerde yüzebilirsiniz. Suyun içindeyken doğru şekilde boyun hareketleri yapabilirsiniz. Bu boyun kaslarının çalışmasını sağlayarak, boyun ağrılarına iyi gelebilmektedir.
- Bunun haricinde boyun fıtığı yastığı edinebilirsiniz. İçerisi su dolu yastıklar boyun ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olacaktır.
- Bir doktora görünerek melatonin takviyesi isteyebilirsiniz. Melatonin ağrılardan dolayı çektiğiniz uykusuzluğu önleyecektir.
- Magnezyum alımı da ağrıları önlemeye çok büyük yardımcı olacaktır. Magnezyum içeren besinler ile beslenebilirsiniz.
- Sağlık uzmanlarının ameliyat yöntemi uygulananlarda tedavinin daha karmaşık bir hal aldığını görmektedirler. Boyun fıtığına neden olan çalışma koşullardan uzak durmayı tavsiye etmektedirler. Bu yüzden akupunktur’a bir tedavi yöntemi olarak bakmaktadırlar.
- Boyun fıtığına iyi gelen diğer bir yöntemde; düzenli bir şekilde boyun kısmına, kol, el ve sırta çeşitli yağlarla masaj uygulanması gerekmektedir.
- En önemli yöntemlerden biri de; stres tedavisidir. Stresli bir hayat kas ve sinirleri olumsuz olarak etkilediği için ruhu yatıştırıcı özel tütsü kokular, esanslar ve yağlarda önerilmektedir.
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