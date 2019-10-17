Boyun eğmeden yola devam

ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yazdığı ortaya çıkan mektup birçok şeyi aynı anda söylüyor.

Öncelikle tabi ki Trump ile birlikte diplomatik dil, usul, asgari nezaket gibi hususların tamamen ortadan kalkmış olması gerçeği. Mektubun içeriği küstahlık sınırlarını aşmakla birlikte ne bulunduğu makamla ilgili bir kaygı ne de mahcup olma gibi bir duygu barındırıyor.

Esasen akılalmaz bir kabadayılık ama Trump artık şaşırtmıyor bile! Tutarsız çıkışları, kaba ve en az bunun kadar rahatsız edici olan üstten bakan dili ile maalesef bugünün gerçeği bu Başkan.

Öte yandan mektubun ortaya çıkması ile birlikte net bir şekilde anlaşılan bir husus daha var. Türkiye kesinlikle bağımsız duran, dünyanın en güçlü aktörüne kafa tutan, kendi doğru bildiği çizgide hareket eden bir ülke haline gelmiştir. Bu çok açık!

Trump’ın bu tehdit mektubunun yazıldığı gün Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baskılara boyun eğmeden inandığı yolda gittiğini gösteriyor. Bu özgüven ve kararlılık tarihe not düşülecektir.