Böyle hırsızlık görülmedi!
Olay, İzmir'de meydana geldi. İzmir'de evlilik hazırlığı yapan damat düğün öncesi evini dayayıp döşemişti. Ama 35 yıllık yan komşusu onlar yokken duvarı delip eşyaları çaldı. Sonra da sıva yapıp kaçtı.
Giriş: 22.11.2024 - 19:56 Güncelleme: 22.11.2024 - 19:56
Olay, İzmir'de meydana geldi.
İzmir'de evlilik hazırlığı yapan damat düğün öncesi evini dayayıp döşemişti.
Ama 35 yıllık yan komşusu onlar yokken duvarı delip eşyaları çaldı.
Sonra da sıva yapıp kaçtı.
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