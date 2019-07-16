Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Leicester’a yakın olan ninetyminutesonline.com sitesi, “Brendan Rodgers’ın stoper tercihleri Maguire ve Evans. Onlar oynamasa bile Benkovic ve Morgan var. Çağlar’a şans gelmesi çok zor. 5 yıllık sözleşmesi var ve kiralık gitmesi iki taraf için de iyi olur” diye yazdı.