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        Haberler Gündem Güncel Boyabat'ta çeltik ekimine başlandı | Son dakika haberleri

        Boyabat'ta 18 bin dekar alanda çeltik ekimine başlandı

        Pirinç üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik ekimine başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:21
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          Pirinç üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik ekimine başlandı.

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          İlçede, 26 köyde üreticilerin zorlu ekim mesaisi başladı.

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          18 bin dekar alanda ve imece usulü yapılan ekimlerin iki hafta sürmesi bekleniyor.

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          İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, yeni çeltik ekim sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

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          Üreticilerin şu an itibarıyla yoğun bir ekim mesaisi yürüttüklerini vurgulayan Usta, “Ekim sezonumuz hayırlısıyla başladı. Üreticilerimiz yoğun bir tempo içinde çalışmalarını sürdürüyorlar. İlçemizde 2025 yılı itibarıyla tahmini olarak 15 bin ton çeltik üretiminin yapılmasını bekliyoruz. Çiftçilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini dilerim" dedi.

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          Bağlıca köyünde çeltik ekimi yapan Ali Demir ise dedelerinden bu yana çeltik ekimini devam ettirdiklerini vurguladı.

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          Yeni çeltik ekimi sezonunu açtıklarını anlatan Demir, şöyle konuştu: "2024 yılı kurak geçtiği için yeterli verimi alamadık. İnşallah bu yıl bereketli geçecek. Çeltik girdileri, ilaçlar, gübreler çok pahalı dolayısıyla maliyetlerimiz de çok yüksek oluyor. Devletimizin hasat sezonunda taban fiyatlarımızı ona göre yaparsa çok memnun kalırız."

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          Çeltik üreticisi Fırat Battaloğlu da sezonun bereketli geçmesini beklediklerini aktararak şunları kaydetti: "Çeltik ekimi öncesinde tarlayı sürdük, Sonra lazerli tasfiye makinemizle tarlayı düzledik. Düzlemezsek, salacağımız su tarlaya eşit olarak yayılmaz. Sonrasında kazayağıyla tarlayı karıştırıp, keşen dediğimiz tırmıkla toprağı karıştırıp tam olarak düzledik. Üç gün dinlendirdiğimiz tarlamıza tohum ekmeye başladık."

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