Yeni çeltik ekimi sezonunu açtıklarını anlatan Demir, şöyle konuştu: "2024 yılı kurak geçtiği için yeterli verimi alamadık. İnşallah bu yıl bereketli geçecek. Çeltik girdileri, ilaçlar, gübreler çok pahalı dolayısıyla maliyetlerimiz de çok yüksek oluyor. Devletimizin hasat sezonunda taban fiyatlarımızı ona göre yaparsa çok memnun kalırız."