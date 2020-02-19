Boy kısalığının nedenleri nelerdir?

Boy kısalığı büyüme ile alakalı olup karışık ve kompleks bir olaydır. Bazı hormonların etkisi ya da rahatsızlığı büyümede etken olabilmektedir. Boy uzamasında; büyüme hormonu, IGF, tiroid hormonları ve üreme hormonlarının etkisi vardır.
Boy uzamasında bazı etkenler vardır:
Ebeveynlerin boyu; genetik olarak boy aileden geçmektedir.
Beslenme; yetersi beslenme boyun kısa kalmasında etkendir.
Psikolojik etkenler; yaşanan stres ve psikiyatrik hastalıklar boyun kısa olmasında etken olur.
Sosyal ve ekonomik etkenler; aynı bölgede olup da yetersiz beslenme olan kişilerde boy kısalığı daha çok görülür.
Boy Kısalığının nedenleri:
- Kromozom hastalıkları: En önemli kromozom hastalığı Down sendromudur. Bu gruptakiler diğer kişilerden 2-3 cm daha kısa ve eksik kiloda olurlar.
- Genetik kemik bozuklukları(osteokondroplazi): Genetik geçişler, el, ayak, omurga ve kafa tasında anormal bozukluklar ve kemiklerde bozukluk olması kısalık nedenleridir.
- Böbrek ve karaciğer bozuklukları: Erken yaşlarda eksik mineral ve vitamin alımı açısından eksik boy ve rahatsızlıkların verdiği gerilemeler vücudun sağlıklı büyümesini engeller. Böbrek ve karaciğerin fonksiyonlarını yerine getirememesi büyümeyi engeller.
- Tip1 diyabet hastalığı: Ergenlik döneminde diyabet oluşması büyümenin gerilemesine neden olmaktadır.
- D vitamini eksikliği ve raşitizm: D vitamini kemiklerin gelişiminde önemlidir. Bu nedenle eksikliği büyümenin gerilemesine neden olacaktır.
- Tiroid hormonu azlığı: Doğumdan sonra oluşan tiroid eksikliği kısa boylu olmaya etkendir.
- Kan hastalıkları: Anemi olması büyüme geriliği yapmaktadır.
- Hipofiz bezi yetmezliği: Büyüme hormonunda eksiklik oluşturur.
- Genetik etkiler: Genlerden gelen kısa boyluluk etken olmaktadır.
- Büyüme hormonunun az salgılanması: Az büyüme hormonu salgılaması kısa boy olmaya etkili olur.
- Yetersiz beslenme: Yetersiz beslenme gelişimin sağlanmasını engeller ve büyüme ve boy geri kalır.
- Paratiroid hormon bozukluğu: Büyüme eksikliği be gelişme bozukluğuna neden olmaktadır.
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