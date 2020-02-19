Boy kısalığının nedenleri nelerdir?

Boy kısalığı büyüme ile alakalı olup karışık ve kompleks bir olaydır. Bazı hormonların etkisi ya da rahatsızlığı büyümede etken olabilmektedir. Boy uzamasında; büyüme hormonu, IGF, tiroid hormonları ve üreme hormonlarının etkisi vardır.

Boy uzamasında bazı etkenler vardır:

Ebeveynlerin boyu; genetik olarak boy aileden geçmektedir.

Beslenme; yetersi beslenme boyun kısa kalmasında etkendir.

Psikolojik etkenler; yaşanan stres ve psikiyatrik hastalıklar boyun kısa olmasında etken olur.

Sosyal ve ekonomik etkenler; aynı bölgede olup da yetersiz beslenme olan kişilerde boy kısalığı daha çok görülür.

Boy Kısalığının nedenleri:

Kromozom hastalıkları: En önemli kromozom hastalığı Down sendromudur. Bu gruptakiler diğer kişilerden 2-3 cm daha kısa ve eksik kiloda olurlar.

En önemli kromozom hastalığı Down sendromudur. Bu gruptakiler diğer kişilerden 2-3 cm daha kısa ve eksik kiloda olurlar. Genetik kemik bozuklukları(osteokondroplazi): Genetik geçişler, el, ayak, omurga ve kafa tasında anormal bozukluklar ve kemiklerde bozukluk olması kısalık nedenleridir.

Genetik geçişler, el, ayak, omurga ve kafa tasında anormal bozukluklar ve kemiklerde bozukluk olması kısalık nedenleridir. Böbrek ve karaciğer bozuklukları: Erken yaşlarda eksik mineral ve vitamin alımı açısından eksik boy ve rahatsızlıkların verdiği gerilemeler vücudun sağlıklı büyümesini engeller. Böbrek ve karaciğerin fonksiyonlarını yerine getirememesi büyümeyi engeller.

Erken yaşlarda eksik mineral ve vitamin alımı açısından eksik boy ve rahatsızlıkların verdiği gerilemeler vücudun sağlıklı büyümesini engeller. Böbrek ve karaciğerin fonksiyonlarını yerine getirememesi büyümeyi engeller. Tip1 diyabet hastalığı: Ergenlik döneminde diyabet oluşması büyümenin gerilemesine neden olmaktadır.

Ergenlik döneminde diyabet oluşması büyümenin gerilemesine neden olmaktadır. D vitamini eksikliği ve raşitizm: D vitamini kemiklerin gelişiminde önemlidir. Bu nedenle eksikliği büyümenin gerilemesine neden olacaktır.

D vitamini kemiklerin gelişiminde önemlidir. Bu nedenle eksikliği büyümenin gerilemesine neden olacaktır. Tiroid hormonu azlığı: Doğumdan sonra oluşan tiroid eksikliği kısa boylu olmaya etkendir.

Doğumdan sonra oluşan tiroid eksikliği kısa boylu olmaya etkendir. Kan hastalıkları: Anemi olması büyüme geriliği yapmaktadır.

Anemi olması büyüme geriliği yapmaktadır. Hipofiz bezi yetmezliği: Büyüme hormonunda eksiklik oluşturur.

Büyüme hormonunda eksiklik oluşturur. Genetik etkiler: Genlerden gelen kısa boyluluk etken olmaktadır.

Genlerden gelen kısa boyluluk etken olmaktadır. Büyüme hormonunun az salgılanması: Az büyüme hormonu salgılaması kısa boy olmaya etkili olur.

Az büyüme hormonu salgılaması kısa boy olmaya etkili olur. Yetersiz beslenme: Yetersiz beslenme gelişimin sağlanmasını engeller ve büyüme ve boy geri kalır.

Yetersiz beslenme gelişimin sağlanmasını engeller ve büyüme ve boy geri kalır. Paratiroid hormon bozukluğu: Büyüme eksikliği be gelişme bozukluğuna neden olmaktadır.