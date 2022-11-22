Bourg en Bresse kasabasındaki Ekinox Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 30-17 üstün bitiren Frutti Extra Bursaspor, farkın kapanmasını engelleyemese de soyunma odasına 45-41 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de hücumda daha etkili olan ev sahibi Mincidelice JL Bourg, son 10 dakikaya 67-65 önde girdi. Fakat son periyotta rakibine yalnızca 13 sayı izni veren Bursaspor, mücadeleyi 89-80 kazandı.