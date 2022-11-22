Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol EuroCup

Bourg - Frutti Extra Bursaspor: 80-89 (MAÇ SONUCU)

Basketbol EuroCup'taki temsilcilerimizden Frutti Extra Bursaspor, A Grubu'ndaki 5. maçında Fransız ekibi Mincidelice JL Bourg'u deplasmanda 89-80 mağlup etti.

Giriş: 22.11.2022 - 23:24 | Güncelleme: ABONE OL
Bourg - Frutti Extra Bursaspor: 80-89 (MAÇ SONUCU)

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup A Grubu'ndaki 5. maçında Fransız ekibi Mincidelice JL Bourg'u 89-80 yendi.

Bourg en Bresse kasabasındaki Ekinox Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 30-17 üstün bitiren Frutti Extra Bursaspor, farkın kapanmasını engelleyemese de soyunma odasına 45-41 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de hücumda daha etkili olan ev sahibi Mincidelice JL Bourg, son 10 dakikaya 67-65 önde girdi. Fakat son periyotta rakibine yalnızca 13 sayı izni veren Bursaspor, mücadeleyi 89-80 kazandı.

Frutti Extra Bursaspor'da David Dudzinski 20 sayı, 10 ribaunt, Zach Auguste 19 sayı, 10 ribaunt ve Anthony Clemmons 18 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Frutti Extra Bursaspor gruptaki 3. galibiyetini aldı, Mincidelice JL Bourg ise ilk yenilgisini yaşadı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yusufeli Barajı özellikleri
Yusufeli Barajı özellikleri
İzmit'te 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
İzmit'te 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Kadına öldüresiye şiddet kamerada
Kadına öldüresiye şiddet kamerada
AB'den Türkiye ile ilgili iddiaya yalanlama
AB'den Türkiye ile ilgili iddiaya yalanlama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.