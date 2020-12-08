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İtalyan moda evi Bottega Veneta'nın yeni siyah deri çantası satışa sunuldu.

Lüks markanın sitesinde çanta için "Olağanüstü dana derisinden hazırlanmış, düğümlenmiş görünen ve çuval şekilli" tanımı yapılırken çantanın fiyatı dudak uçuklattı.

Çanta ABD'de 1.900 dolara, Türkiye'de ise 17.450 TL'ye satışa sunuldu. Ancak ilginç tasarımı gören internet kullanıcıları, çantayı çöp poşetine benzetti...

Londra'da yaşayan 27 yaşındaki Andrea Smith, The Sun gazetesine, "Tasarım çantalarının maliyeti hakkında internette şakalar yapıyordum ve bu çantayı görünce neredeyse çayımı püskürtecektim" dedi. Bazı kullanıcılar ise çantayı, 30'lusu 5-10 TL'ye satılan poşetlerle karşılaştırdı.

Çanta Türkiye'de de gündem oldu... Bir internet kullanıcısı Twitter'da "Seni çöpe atacağım poşete yazık şarkısındaki çöp poşetini yapmışlar" dedi.

Moda kavramı son günlerde sosyal medyada sık sık hedef haline geliyor. Bottega Veneta'dan önce, Balenciaga'nın geçtiğimiz aylarda çıkardığı vatkalı koleksiyonu komik paylaşımların hedefi haline gelmişti...

Amerikan lüks moda evi Nordstrom'un bir çift kırmızı eldivenle sabitleştirilmiş bolero da sosyal medyanın diline düşmüştü. Ceket, bulaşık eldivenine benzetilmişti.