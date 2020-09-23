'Çirkin moda' akımının öncülerinden biri de kuşkusuz Balenciaga... Paris merkezli marka, sıra dışı kıyafet ve aksesuarlarıyla ünlülerin de vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Ancak firmanın ürünlerini gören bir kesim de 'moda' kavramını sorguluyor ve komik yorumlarda bulunuyor.