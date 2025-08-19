Boston nerede, hangi ülkede? Boston nerenin, hangi ülkenin şehri?

Arnavut kaldırımlı sokaklarında bir ulusun kuruluş hikayesini fısıldayan bu şehir, aynı zamanda modern kampüslerinde ve laboratuvarlarında geleceği şekillendiren bir inovasyon yuvasıdır. Peki, bu tarihi ve entelektüel metropol tam olarak Boston nerede?

Tarihiyle modernliği, tuğla binalarıyla fütüristik gökdelenleri, köklü gelenekleriyle ilerici düşünceyi bir arada barındıran Boston, bu zıtlıkların yarattığı eşsiz bir karaktere sahiptir. Boston hangi ülkede sorusunun yanıtı bizi Amerika Birleşik Devletleri'ne götürürken, şehrin ruhunu anlamak için onun bir devrimin beşiği ve bir bilgi cumhuriyetinin başkenti olma yolundaki yolculuğunu keşfetmek gerekir.

REKLAM advertisement1

BOSTON NEREDE?

REKLAM

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu kıyısında, Atlas Okyanusu'na açılan Massachusetts Körfezi'nde yer alan Boston, ülkenin en eski ve en tarihi şehirlerinden biridir. Şehir, Charles Nehri'nin ağzında, doğal bir limanın etrafında kurulmuştur. Nehir, Boston'ı hemen karşısındaki ve dünyaca ünlü üniversitelere ev sahipliği yapan Cambridge şehrinden ayırır. Tarihsel olarak küçük bir yarımada üzerine kurulan Boston, yüzyıllar içinde bataklıkların ve gelgit düzlüklerinin doldurulmasıyla bugünkü geniş alanına kavuşmuştur. Bu durum, şehrin bazı bölgelerinin neden bu kadar düz olduğunu açıklar.

Birçok büyük Amerikan şehrinin aksine, Boston'un şehir merkezi oldukça kompakt, dolambaçlı ve yürüyerek gezmeye son derece elverişlidir. Bu yapısı, ona daha çok bir Avrupa şehrini andıran samimi bir atmosfer kazandırır. Şehir, Beacon Hill gibi tarihi mahallelerin dik yokuşlarından, Back Bay gibi ızgara planlı ve düzenli bölgelere kadar farklı topografik ve mimari karakterler sergiler. BOSTON HANGİ ÜLKEDE? Boston, dünyanın en büyük ekonomik ve siyasi güçlerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu ruhunu ve entelektüel derinliğini yansıtan en önemli şehirlerinden biridir. Ülkenin kuruluş felsefesinin ve bağımsızlık mücadelesinin temelleri büyük ölçüde bu şehirde atılmıştır. Bugün Boston, Amerika Birleşik Devletleri'nin federal yapısı içinde, ülkenin en zengin, en eğitimli ve en tarihi bölgelerinden birinin merkezi olarak öne çıkar. REKLAM Şehir, ülkenin genel karakteri içinde "entelektüel başkent" gibi bir unvana sahiptir. ABD'nin pek çok önemli siyasi figürü, bilim insanı ve yazarı bu şehirde yetişmiş veya eğitim görmüştür. Amerikan kimliğinin şekillenmesinde oynadığı bu kurucu rol, Boston'a ülkenin diğer büyük şehirleri arasında özel ve saygın bir konum kazandırır.

BOSTON HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ? Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olan Boston, aynı zamanda ülkenin kurucu on üç kolonisinden biri olan Massachusetts eyaletinin (resmi adıyla Commonwealth of Massachusetts) başkenti ve en büyük şehridir. Boston, sadece kendi eyaletinin değil, Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island ve Connecticut eyaletlerinden oluşan ve "New England" (Yeni İngiltere) olarak adlandırılan coğrafi ve kültürel bölgenin de fiili başkenti olarak kabul edilir. Şehrin bu merkezi rolünün kökenleri, 1630 yılında İngiltere'den gelen Püriten kolonistler tarafından kurulmasına dayanır. Kısa sürede bölgenin en önemli limanı ve ticaret merkezi haline gelen Boston, 18. yüzyılın ikinci yarısında Amerikan Bağımsızlık Devrimi'ne giden olayların merkez üssü olmuştur. İngiliz yönetimine karşı artan gerilim, 1770'teki "Boston Katliamı" ve 1773'teki "Boston Çay Partisi" gibi ikonik olaylarla bu şehirde zirveye ulaşmıştır. Bugün şehrin merkezinde yer alan ve bu olayların yaşandığı mekanları birbirine bağlayan "Özgürlük Yolu" (Freedom Trail), ziyaretçilere Amerikan Devrimi'nin doğuşuna tanıklık etme imkanı sunar. BOSTON NERENİN ŞEHRİ? Tarihi kimliğinin ötesinde, modern Boston her şeyden önce bir "bilgi, inovasyon ve tıp" şehridir. Şehir, sık sık "Amerika'nın Atinası" olarak anılır ve bu lakabın temelinde, dünya çapındaki üniversiteleri yatar. Hemen karşısındaki Cambridge'de bulunan Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile birlikte Boston Üniversitesi, Northeastern Üniversitesi, Tufts Üniversitesi gibi kendi sınırları içindeki sayısız yükseköğrenim kurumu, şehri gezegenin en önemli akademik merkezlerinden biri yapar.