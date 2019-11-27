ABD'de Massachusetts Eyalet Polis Teşkilatı, robotları aktif görevde kullanmaya başlayan ilk güvenlik kurumu oldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre Massachusetts polisi Ağustos ayında, Boston Dynamics firması tarafından geliştirilen 'Spot' adlı robot köpekleri 90 gün süreyle sahada test etmeyi kabul etti.

Robotların polis teşkilatının bomba imha departmanına tahsis edildiği açıklandı.

Polis kayıtlarına göre robotlar, olası bombaların imhası ve silahlı zanlıların bulunduğu kapalı alanların keşfi gibi görevlerde kullanıldı.

Boston Dynamics yöneticileri, Spot'un polis ve ordu dışında, değişik sektörlerde de kullanılabileceğini söylerken, sivil hak ve özgürlük dernekleri, robotların güvenlik güçlerince hangi amaçlarla kullanılacağına açıklık getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Polis yetkilileri, Spot dahil olmak üzere yakın gelecekte teşkilatın kullanacağı herhangi bir robotun hiçbir şekilde silahlandırılmayacağı konusunda güvence verdi.