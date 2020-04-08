08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bostan kebabı nasıl yapılır? Bostandan toplanan iri patlıcanlarla beşamel sos bir araya gelerek damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Hele bir de kaşar peynirini üzerinde kızartıp yerken tadına doyulmaz.
Bostan Kebabı Malzemeler:
• 4 adet orta boy bostan patlıcan
• 250 gr et
• 1 orta boy soğan
• 4-5 adet yeşil biber
• 3 adet orta boy domates
• 2-3 diş sarımsak
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 su bardağı sıvı yağ
• 1 çay kaşığı karabiber
• Tuz
• 1 tatlı kaşığı domates salçası
• 1 tatlı kaşığı biber salçası
• 100 gram kaşar peyniri
Beşamel Sos İçin:
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 2 yemek kaşığı un
• 1 su bardağı süt
• 1 çay kaşığı tuz
• 1 tutam karabiber
Bostan Kebabı Yapılışı:
• Bostan patlıcanlarını kök kısımlarından kesip yıkayalım. Alacalı olarak soyduğumuz patlıcanları ortadan ikiye kesip bıçak veya oyacakla patlıcanların orta kısmını etli kalacak şekilde oyalım.
• Patlıcanların acılarını atmaları için tuzlu su içerisinde bekletiyoruz.
• Sıvıyağdan yarım çay bardağı ayıralım ve kalan yağı tavada kızdıralım.
• Tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanları sudan çıkarıp kâğıt havlu yardımıyla iyice kurulayalım.
• Her tarafını eşit bir şekilde çevirerek kızartalım. Fazla yağını süzdürüp fırın kabı içerisine dizelim.
• Kesme tahtasının üzerinde eti minik formda doğrayalım.
• Tereyağını tavada eriterek eti içerisine atıp kavuralım.
• Küçük formda doğranmış olduğumuz soğanı, yeşil biberi, kıydığımız sarımsakları da ete ilave ederek 10 dakika boyunca arada karıştırarak tüm malzemeleri diriliğini kaybettirene kadar pişelim.
• Domatesleri yıkayalım, kabuklarını soyalım. Minik küpler formunda doğrayıp sotelemiş olduğumuz malzemelere ilave edelim.
• Domatesler malzemelerle özleşene kadar 10 dakika kadar pişirelim.
• Karabiber ve tuzu da ilave edip karışımı ocaktan alalım.
• Kızartmış olduğumuz patlıcanların içlerini hafifçe tuzlayalım. Hazırlamış olduğumuz harcı patlıcanların içini dolduralım.
• 1 adet domatesi rendeleyelim.
• Domates salçası ve biber salçasını 1 çay bardağı suyun içerisinde eritelim.
• Rendelemiş olduğumuz domatesle birlikte fırın tepsisine dökelim.
• Ayırdığımız sıvı yağı üzerine gezdirip önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirelim.
• Yemeğimizi fırından alalım. Tereyağını ocakta eritip unu kokusu çıkana kadar kavuralım ve sütü yavaş yavaş ekleyelim. Topaklanmaması için çırpıcıyla karıştırarak pişirin. Tuz ve karabiber atıp ocaktan alın. Yapmış olduğunuz beşamel sosu patlıcanların üzerine eşit olacak şekilde paylaştıralım.
• Kaşar peynirini rendeleyip üzerleri kızarana kadar fırında pişirelim.
• Tabağa koyup ince kıyılmış maydanozla süsleyerek servis edebilirsiniz.
Bostan Kebabı Püf Noktaları:
• Patlıcanları tuzla suda bekletirseniz acısının gitmesini sağlayacaksınız.
• Patlıcanları kızartmadan önce tamamen kurutmalısınız.
• İç harç olarak et yerine kıyma kullanabilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!