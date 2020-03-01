01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bosna Hersek'te Bağımsızlık Günü törenlerle kutlanıyor (1) - SARAYBOSNA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Kovaçi Şehit Mezarlığı'ndaki törenden detaylar
Bosna Hersek'te Bağımsızlık Günü törenlerle kutlanıyorSARAYBOSNA (AA) - Eski Yugoslavya'nın bölünmeye başlamasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek, bağımsızlığının 28. yılını ülke genelinde düzenlenen törenlerle kutluyor.Bağımsızlık Günü vesilesiyle, başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda düzenlenen törene katılan devlet yetkilileri, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek, bağımsızlık mücadelesinde yaşamını yitiren şehitler için dua etti.Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic'in katıldığı törenler, Sönmeyen Ateş Anıtı ile Kuşatma Altındaki Saraybosna'da Öldürülen Çocuklar Anıtı'nda devam etti.Sönmeyen Ateş Anıtı'nda düzenlenen törende konuşan Dzaferovic, Bosna Hersek vatandaşlarının 28 yıl önce özgürlüğe "Evet", köleliğe "Hayır" dediklerini anımsatarak, "Bosna Hersek'i bağımsızlığına kavuşturan nesil tarihimizde çığır açtı. Biz de bugün onları anıyoruz." dedi.Bağımsızlık referandumunun hemen ardından 1992-1995 yıllarında Bosna Hersek'te savaş yaşandığına işaret eden Dzaferovic, "Bosna Hersek'in hedefi birlik ve bütünlük içerisinde Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olmaktır. Bosna Hersek'in birliği ve demokrasisi için mücadele etmekten asla yılmayacağız." diye konuştu.Bosna Hersek'in bağımsızlığının 28'inci yılı, ülke genelindeki şehirlerde törenlerle kutlanırken, başkentteki tarihi Vjecnica Kütüphanesi'nde anma programı düzenlenecek.Bu arada, Bağımsızlık Günü, Bosna Hersek Federasyonu'nda milli bayram olarak kutlanırken, Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Sırp Cumhuriyeti'nde "herhangi bir iş günü" olarak kabul ediliyor.- Bağımsızlığa yüzde 99,7 oranında "Evet"Eski Yugoslavya'nın parçalanmaya başlamasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek de bağımsızlığına kavuşmuştu.Ülke genelinde yapılan ve Sırpların büyük bölümünün boykot ettiği referanduma yüzde 63,6 oranında katılım olmuş, yüzde 99,7 oranında bağımsızlık için "Evet" oyu kullanılmıştı.Bağımsızlık ilanının hemen ardından, 3 buçuk yıl süren ve birçok katliam, tecavüz ve soykırım olayının yaşandığı Bosna Savaşı başlamıştı.
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