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        Haberler Dünya Bosna Hersek, Bosnalı Sırp lider Dodik'in yakalanmaması için verilen kararın gözden geçirilmesini istedi | Dış Haberler

        Bosna Hersek, Bosnalı Sırp lider Dodik'in yakalanmaması için verilen kararın gözden geçirilmesini istedi

        Bosna Hersek Mahkemesi, ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik hakkında uluslararası yakalama emri çıkartılmasına ilişkin verilen ret kararının gözden geçirilmesi için bir kez daha Interpol'e başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:27
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        Bosna Hersek'ten Interpol'e bir kez daha 'Dodik' başvurusu
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        Ulusal basın, mahkemenin haklarında daha önce "anayasal düzeni tehdit etmek" gerekçesiyle yurt içi yakalama emri çıkartılan Bosnalı Sırp lider Dodik ve RS Ulusal Meclis (NSRS) Başkanı Nenad Stevandic için Interpol'e yeniden başvurduğunu belirtti.

        Mahkeme, ulusal basına yaptığı açıklamada, "Şu aşamada Dodik ve Stevandic için uluslararası yakalama emri çıkartılmasına ilişkin daha önce verilen ret kararının gözden geçirilmesi için yeniden Interpol'e başvurduğumuzu teyit edebiliriz." ifadesine yer verildi.

        Bosna Hersek Mahkemesi, 27 Mart'ta, Dodik ve Stevandic için uluslararası yakalama emri çıkartılması için başvuru yapmış ancak olumlu cevap alamamıştı.

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        Bosna Hersek'teki siyasi gerginlikte neler yaşandı?

        Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik hakkında, "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

        Mahkeme kararının hemen ardından RS Ulusal Meclisi (NSRS), devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetlerini yasaklamış, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, söz konusu kararları iptal etmişti.

        Dodik, tüm uyarılara rağmen ayrılıkçı adımlarına devam ederek NSRS'de sözde yeni bir anayasanın görüşüleceğini belirtmiş, bu yeni düzenlemede "RS'nin kendi kaderini tayin etme hakkı" ve "RS Ordusu kurulması" gibi "ayrılıkçı" maddelerin bulunduğu ifade edilmişti.

        Bosna Hersek Savcılığı ise "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla Dodik, NSRS Başkanı Nenad Stevandic ve RS Başbakanı Radovan Viskovic hakkında gözaltı kararı vermişti. Gözaltı kararına uymayan bu isimler için yurt içi yakalama emri çıkarılmıştı.

        Dodik ve Stevandic ise yurt içi yakalama kararına rağmen birçok kez Bosna Hersek sınırından çıkış yaparak Sırbistan, İsrail ve Macaristan'ı ziyaret etmişti.

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