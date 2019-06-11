Antalya'da, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Refik Paşa Caddesi'nde 2 katlı müstakil bir evde, hurda toplayıp satan Süleyman Ülüs (55),yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ülüs'ü (45) konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ülüs, boşanma davası açan Dilek Ülüs'e yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu.

KARNINDAN AĞIR YARALANDI

DHA'daki habere göre 12 ve 13 yaşında 2 çocuk annesi olan ve bir otelde çalışan Dilek Ülüs ise teklifi reddetti. Süleyman Ülüs de evdeki pompalı tüfeği alıp, eşine ateşledi. Karnından vurularak ağır yaralanan Dilek Ülüs, çağrılan sağlık ekipleri tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Süleyman Ülüs ise sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından tutuklandı.

"HAYATI BANA ZEHİR ETTİ"

Ameliyat edildikten sonra tedavi altına alınan Dilek Ülüs, bu sabah taburcu edildi. Yıllarca evli kaldığı Süleyman Ülüs'ün hayatı kendisine zindan ettiğini söyleyen Dilek Ülüs, "İki çocuğum için yıllarca çalıştım. Tek istediğim huzurlu bir hayattı. Ancak geçen her günü bana zehir etti. Ne kazandıysam götürüp eline verdim. Bir türlü onun gözünü doyuramadım" diye konuştu.