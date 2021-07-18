Boşanma tartışmasında kayınbirader dehşeti!

Şanlıurfa'da, eşiyle boşanma aşamasındaki avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada kayınbirader Mehmet Altun yakalanırken, ağabeyi aranıyor. İki kardeşin silahla vurulduğu anların ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, geçen cuma akşamı, Karşıyaka Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, avukat İsa Alkan, eşi Ayşe Alkan ile yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma aşamasına geldi. Çift arasındaki durumu öğrenen Mehmet ve Osman Altun, enişteleri ve kardeşleri ile aralarındaki sorunu çözmek için evlerine gitti. Altun kardeşler, sitenin bahçesinde İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan ile tartışmaya başladı.
AVUKAT ENİŞTESİ VE KARDEŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda kayınbirader Osman Altun, üzerindeki tabancayı çıkararak eniştesi ve kardeşine ateş açtı. Altun kardeşler, olayın ardından araçlarına binerek kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Alkan kardeşler ise doktorların müdahalesine rağmen kurtulamadı.
'ENİŞTEM VE KARDEŞİ HAKARETLER ETTİ, DAYANAMAYARAK ATEŞ AÇTIK'
Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kardeşlerden Mehmet Altun´u gizlendiği adreste gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasında ağabeyi ile olay günü kız kardeşine yönelik davranışı nedeniyle enişteleriyle konuşmaya gittiklerini belirten Altun, "Biz iyi niyetli olarak eve gittik. Eniştem ve kardeşi sitenin bahçesinde bize ve kız kardeşime hakaretler etti. Bu sırada dayanamayarak tabancayla ateş açtık" dedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Altun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, Osman Altun'un yakalanmasına yönelik çalışmalarını ise sürdürüyor.
CİNAYET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan site bahçesinde yaşanan olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan'ın kayınbiraderi tarafından silahla vurulması, Altun kardeşlerin olayın ardından araçlarıyla kaçmaları yer alıyor.
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