Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Boşanma davası açan Jennifer Lopez ile Ben Affleck resmen bekâr ilan edildi - magazin haberleri

        Jennifer Lopez ile Ben Affleck artık resmen bekâr

        Geçen ay boşanma şartları üzerinde anlaşan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, resmen bekâr ilan edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 13:51 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artık resmen bekârlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayrılmalarının üzerinden 17 yıl geçtikten sonra yeniden birlikteliğe başlayan ve 2022'de görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez ile Ben Affleck, evliliği sadece iki yıl sürdürebildi. Lopez, ağustos ayında mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.

        Jennifer Lopez ile Ben Affleck, boşanma davasının açılmasından tam 20 hafta sonra anlaşmaya vardı. 6 Ocak'ta resmen boşanma anlaşmasını imzalamalarına rağmen, çiftin evliliğinin yasal olarak sona erme tarihi, 21 Şubat Cuma olarak açıklandı. İkili, mahkeme kararıyla yasal olarak bekâr ilan edildi.

        Evlilik sözleşmesi imzalamadığı bilinen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, dostane bir şekilde ayrılırken, birbirlerinden eş desteği talep etmedi ve avukatlık ücretlerinin paylaşılmasını istedi. Ünlü çift, Beverly Hills'teki malikanenin satışından da ortak pay alacak.

        REKLAM

        Jennifer Lopez ile Ben Affleck hakkında ayrılık haberleri, mayıs ayında gerçekleşen Met Gala'ya birlikte katılmamaları sonrası başlamıştı. Ardından pek çok etkinlikte ayrı ayrı görüntülenen ikili, ne doğum günlerini ne de ikinci evlilik yıl dönümlerini birlikte kutlamıştı.

        55 yaşındaki Jennifer Lopez ile 52 yaşındaki Ben Affleck'in mahkemeye sunulan boşanma dilekçesinde, boşanma gerekçesi 'şiddetli geçimsizlik' olarak yer alıyordu. Ancak ortaya atılan iddialar, Ben Affleck'in eşini aldattığı yönündeydi. Affleck, Lopez'i aldattığı iddialarını yalanladı.

        Jennifer Lopez, ayrılık sonrası verdiği bir röportajda; "İlişki içinde olmayı seviyordum ve biriyle yaşlanmak istiyordum. Bu şekilde bütün ve mutlu olacağımı düşünmüştüm ama değildim. Sonunda dersimi aldım. Bu, sadece 30 yılımı aldı" diye konuşmuştu.

        Jennifer Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden iki çocuğu, Ben Affleck'in ise Jennifer Garner ile evliliğinden üç çocuğu var.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jennifer Lopez
        #Ben Affleck
        #boşanma
        #Ayrılık

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Tripofobi sahibi olabilirsiniz!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Habertürk Anasayfa