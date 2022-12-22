Boşanma aşamasındaydı... Evinin önüne gitti... Tetiğe bastı!

DHA'daki habere göre Erhan Sezer (44), boşanma aşamasındaki eşi A.S.'nin evinin önüne gitti. Burada eşi ile tartışan Erhan Sezer, önce tabanca ile 2 el havaya ateş etti, ardından silahı başına doğrultup, tetiğe bastı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Erhan Sezer'in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.