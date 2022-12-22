Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Boşanma aşamasındaydı... Evinin önüne gitti... Tetiğe bastı!

Çorum'da hakkında uzaklaştırma kararı verilen 44 yaşındaki Erhan Sezer, boşanma aşamasındaki eşi A.S.'nin evinin önünde başına tabanca ile ateş ederek yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 22.12.2022 - 08:36 | Güncelleme: ABONE OL
Boşanma aşamasındaydı... Evinin önüne gitti... Tetiğe bastı!
Boşanma aşamasındaydı... Evinin önüne gitti... Tetiğe bastı!
0:00 / 0:00
DHA

Çorum'da olay, edinilen bilgiye göre dün saat 22.00 sıralarında, Kale Mahallesi Aksaray 18'inci Sokak'ta meydana geldi.

EŞİYLE TARTIŞTI BAŞINA ATEŞ ETTİ

DHA'daki habere göre Erhan Sezer (44), boşanma aşamasındaki eşi A.S.'nin evinin önüne gitti. Burada eşi ile tartışan Erhan Sezer, önce tabanca ile 2 el havaya ateş etti, ardından silahı başına doğrultup, tetiğe bastı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Erhan Sezer kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Erhan Sezer'in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, evde bulunan kişilerin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil kamyon ile çarpıştı: 2 ölü
Otomobil kamyon ile çarpıştı: 2 ölü
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Fatih'te ahşap bina yangını
Fatih'te ahşap bina yangını
Zelenskiy ABD Kongresi'ne hitap etti
Zelenskiy ABD Kongresi'ne hitap etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.