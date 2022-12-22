Boşanma aşamasındaydı... Evinin önüne gitti... Tetiğe bastı!

Çorum'da olay, edinilen bilgiye göre dün saat 22.00 sıralarında, Kale Mahallesi Aksaray 18'inci Sokak'ta meydana geldi.
EŞİYLE TARTIŞTI BAŞINA ATEŞ ETTİ
DHA'daki habere göre Erhan Sezer (44), boşanma aşamasındaki eşi A.S.'nin evinin önüne gitti. Burada eşi ile tartışan Erhan Sezer, önce tabanca ile 2 el havaya ateş etti, ardından silahı başına doğrultup, tetiğe bastı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Erhan Sezer kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Erhan Sezer'in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, evde bulunan kişilerin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.