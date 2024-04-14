Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

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Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti. Kadın cinayetinin adresi bu kez Edirne oldu.

HENÜZ 22 YAŞINDAYDI Şükrüpaşa Mahallesi'nde aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu 22 yaşındaki Berşan Aksak, aynı yaştaki eşi Petek Aksak'ı tabancayla ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI Karısını öldürdükten sonra kaçan Berşan Aksak polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Berşan Aksak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çelik yelekle adliyeye getirilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ Öte yandan Petek Aksak için Yeniimaret Mahallesi'ndeki Bademlik Camisi'nde tören düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aksak'ın cenazesi Yeniimaret Mezarlığı'na defnedildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU Törene Aksak'ın ailesi, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Mahalle sakinleri ve öldürülen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

4 YAŞINDA BİR KIZLARI VARDI Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen çiftin 4 yaşında bir kızlarının olduğu öğrenildi.