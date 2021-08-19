İzmir'in Urla ilçesinde Yenikent Mahallesi'ndeki Hüseyin Zeren Caddesi'nde bulunan arsadan ağır koku geldiğini fark edenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede yerde hareketsiz buldukları kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin Urla'da sokakta yaşayan Osman Küçük'e (58) ait olduğu tespit edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ölen kişinin kafasında kesici aletle meydana geldiği değerlendirilen yara izleri tespit etti.

Küçük'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.