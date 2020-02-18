UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turuyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor! Lucien Favre yönetimindeki Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta bir dönem Dortmund'u da çalıştıran Thomas Tuchel yönetimindeki PSG'yi konuk ediyor. Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

BORUSSIA DORTMUND: 0 - PSG: 0

(İkinci yarı oynanıyor...)

SAAT: 23.00

HAKEM: Mateu Lahoz

STAT: Signal Iduna Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

BORUSSIA DORTMUND: Bürki, Hakimi, Piszczek, Hummels, Zagadou, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Hazard, Sancho, Haland

YEDEKLER: Hitz, Schulz, Akanji, Schmelzer, Dahoud, Götze, Reyna

TEKNİKDİREKTÖR: Lucien Favre

PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Verratti, Gueye, Di Maria, Neymar, Mbappe

YEDEKLER: Rico, Kehrer, Kouassi, Draxler, Sarabia, Cavani, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel

NASIL GELDİLER?

Borussia Dortmund, Barcelona, Inter ve Slavia Prag'la F Grubu'nda yer aldı. 6 maçta 3 galibiyet elde eden Dortmund, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan toplayarak grubunu ikinci sırada tamamladı.

Devler Ligi'ne 0-0'lık Barcelona beraberliğiyle başlayan Dortmund, ikinci maçında ise Slavia Prag'ı 2-0 mağlup etti. Lucien Favre ve öğrencileri ilk mağlubiyetini ise Inter deplasmanında 2-0'lık skorla aldı. Dörtdüncü maçında Inter'i nefesleri kesen bir mücadele sonucunda 3-2'lik skorla yenen Dortmund, beşinci maçında Barcelona'ya deplasmanda 3-1 yenildi. Gruptaki son maçında Slavia Prag'ı 2-1 mağlup eden Dortmund, adını son 16 turuna yazdırdı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda Real Madrid ve Club Brugge'le mücadele eden PSG, 6 maçta aldığı 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı ve grubunu lider tamamladı. Devler Ligi'ndeki ilk maçında Real Madrid'i 3-0'la geçen PSG, ikinci maçında İstanbul'da Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Üçüncü maçında Club Brugge karşısında zorlanmayan Fransız temsilcisi sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Dördüncü maçında Club Brugge'ü 1-0 yenen PSG, beşinci maçında Real Madrid'le deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fransız ekibi gruptaki son karşılaşmasında ise Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti.