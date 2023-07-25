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        Haberler Futbol Almanya Borussia Dortmund, Marcel Sabitzer'i transfer etti - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund, Marcel Sabitzer'i transfer etti

        Almanya Bundesliga ekiplerinden Borrussia Dortmund, Bayern Münih forması giyen Marcel Sabitzer'i 19 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 00:05
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        Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Avusturyalı oyuncu Marcel Sabitzer'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli konusunda Bayern Münih ile varılan anlaşmanın ardından 29 yaşındaki oyuncu ile 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Alman basınında yer alan haberlere göre, Borussia Dortmund, Sabitzer için Bayern Münih'e 19 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

        Avusturya Milli Takımı'nda 71 maçta 14 gole imza atan orta saha oyuncusu, geçen sezonu kiralık olarak Manchester United'da geçirmişti.

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