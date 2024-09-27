Borussia Dortmund - Bochum: 4-2 (MAÇ SONUCU)
Türk teknik direktör Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında ağırladığı Bochum'u 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund ile Bochum karşı karşıya geldi. Ev sahibi Dortmund, 2-0 yenik duruma düştüğü mücadeleden 4-2 galip ayrılmayı başardı.
Bochum 16'da Bero ve 21'de De Wit'in golleriyle 2-0 öne geçti. Dortmund ise bu gollere 44 ve 75'te Guirassy, 62'de Emre Can (pen.), ve 81'de Nmecha ile yanıt verip üç puana uzandı.
Sarı-siyahlılar, bu sonuçla puanını 10' çıkardı. Henüz galibiyeti olmayan Bochum ise 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Union Berlin ile karşılaşacak. Bochum ise Wolfsburg'u ağırlayacak.