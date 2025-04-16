Borussia Dortmund: 3 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında Borussia Dortmund sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alman ekibi 3-1 kazanmasına rağmen, Katalan ekibi toplam 5-3'lük skorla turu geçti ve yarı finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Barcelona kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
GUIRASSY'NİN HAT-TRICK'İ YETMEDİ
B. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 11 (p), 49 ve 76. dakikalarda Serhou Guirassy kaydetti. Katalan temsilcisinin tek golü ise 54. dakikada Rami Bensebaini'den (k.k) geldi.
Bu sonucun ardından ilk maçı 4-0 kazanan Barcelona, toplamda 5-3'lük skorla yarı finale yükseldi. Barcelona, yarı finalde Bayern Münih - Inter eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.