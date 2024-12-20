Borusan Quartet’ten yeni yıl konseri: Minyatürler
Borusan Quartet, yeni yılı müzikle karşılamak için özel bir konserle müzikseverlerle buluşuyor. Minyatürler başlıklı konser, 25 Aralık 2024 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek
Borusan Quartet'in yeni yıl konseri, müzikseverlere yeni yılı klasik müziğin büyüleyici atmosferinde karşılama fırsatı sunuyor.
Oda müziğinin seçkin örneklerinin sunulacağı ve 25 Aralık 2024 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek Minyatürler başlıklı konser, aynı zamanda Borusan Quartet'in virtüözitesine ve müzikal birlikteliğine de bir kez daha tanıklık etmeye imkan tanıyor.
Borusan Quartet, bu özel yeni yıl konserinde dinleyicilere zengin ve çeşitli bir program sunacak.
Bir yılbaşı klasiği olarak baba ve oğul Johann Strauss’tan seçme yapıtların yanı sıra Kreisler, Borodin, Mendelssohn ve Elgar gibi bestecilerin sevilen eserleri de seslendirilecek.
Konserde ayrıca, yaylı çalgılar dörtlüsünün vurmalı çalgılarla etkileyici birlikteliğine de tanık olunacak.
Gecede Borusan Quartet'e, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO) vurmalı sazlar grup şefi Müşfik Galip Uzun konuk sanatçı olarak eşlik edecek.
Konser öncesi, saat 19.00-19.30 arasında ise Aydın Büke ve Serhan Bali müzikseverleri konsere hazırlayacak keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.
YENİ YIL KONSERİ
25 Aralık 2024 Çarşamba, 20.00
Kadıköy Süreyya Operası
BORUSAN QUARTET
MÜŞFİK GALİP UZUN vurmalı çalgılar
J. STRAUSS II Mavi Tuna Valsi, op.314
KREISLER Yaylı Dörtlü, La minör
II. Scherzo. Allegro vivo, con spirito
THOMAS-MIFUNE Haydn’s Südamerikanische Saitensprünge
DVOŘÁK Slav Dansları, op.72, no.10, Mi minör
KREISLER Liebesfreud
ELGAR Salut d’amour, op.12
ŞOSTAKOVİÇ Allegretto
MENDELSSOHN Yaylı Dörtlü no.3, op.44, no.1
III. Andante espressivo ma con moto
A. BORODIN Yaylı Dörtlü no.2, Re Majör
III. Notturno
ÖÇAL Eski İstanbul (düz. İlyas Miryazev) *
IGUDESMAN İstanbul *
BALCI Deli Dalga *
IŞILAY Sultaniyegah Sirto (düz. Oğuzhan Balcı) *
J. STRAUSS I Radetzky Marşı*