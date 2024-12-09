Borusan Quartet'ten 'Yeni Yıl Konseri: Minyatürler'

ENKA Sanat, 2024 yılını, Türkiye’nin ve dünyanın en seçkin festival ve salonlarında gurur veren performanslara imza atan, ülkemizin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet’in “Yeni Yıl Konseri: Minyatürler” ile noktalayacak. 17 Aralık Salı akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserde, baba ve oğul Johann Strauss, Kreisler, Borodin, Mendelssohn ve Elgar’ın yapıtlarından bir seçki sunulacak.

REKLAM advertisement1 ENKA Oditoryumu’nda sonbaharda bu yana müzik severlerle buluşan konser serisi, Borusan Quartet’ın “Yeni Yıl Konseri: Minyatürler” ile sonlanıyor. Konserde, baba ve oğul Johann Strauss, Kreisler, Borodin, Mendelssohn ve Elgar’ın yapıtlarından bir seçki sunacak Esen Kıvrak (1. keman), Nilay Sancar (2. keman), Efdal Altun (viyola) ve Poyraz Baltacıgil’den (viyolonsel) oluşan ekibe, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın vurmalı sazlar grup şefi Müşfik Galip Uzun, konuk sanatçı olarak eşlik edecek.

Konserin biletleri Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nde satışa çıktı. Program: J. STRAUSS II Mavi Tuna Valsi, op.314 KREISLER Yaylı Dörtlü, La minör II. Scherzo. Allegro vivo, con spirito THOMAS-MIFUNE Haydn’s Südamerikanische Saitensprünge DVOŘÁK Slav Dansları, op.72, no.10, Mi minör KREISLER Liebesfreud ELGAR Salut d’amour, op.12

ŞOSTAKOVİÇ Allegretto MENDELSSOHN Yaylı Dörtlü no.3, op.44, no.1 III. Andante espressivo ma con moto A. BORODIN Yaylı Dörtlü no.2, Re Majör III. Notturno ÖÇAL Eski İstanbul (düz. İlyas Miryazev) * IGUDESMAN İstanbul * BALCI Deli Dalga * IŞILAY Sultaniyegah Sirto (düz. Oğuzhan Balcı) * J. STRAUSS I Radetzky Marşı*