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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Borusan Quartet'ten 'Yeni Yıl Konseri: Minyatürler'

        Borusan Quartet'ten 'Yeni Yıl Konseri: Minyatürler'

        ENKA Sanat, 2024 yılını 17 Aralık Salı akşamı saat 20.30'da Borusan Quartet'in 'Yeni Yıl Konseri: Minyatürler' ile noktalayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 13:19 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:19
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        Borusan Quartet'ten 'Minyatürler' konseri
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        ENKA Sanat, 2024 yılını, Türkiye’nin ve dünyanın en seçkin festival ve salonlarında gurur veren performanslara imza atan, ülkemizin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet’in “Yeni Yıl Konseri: Minyatürler” ile noktalayacak. 17 Aralık Salı akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserde, baba ve oğul Johann Strauss, Kreisler, Borodin, Mendelssohn ve Elgar’ın yapıtlarından bir seçki sunulacak.

        ENKA Oditoryumu’nda sonbaharda bu yana müzik severlerle buluşan konser serisi, Borusan Quartet’ın “Yeni Yıl Konseri: Minyatürler” ile sonlanıyor. Konserde, baba ve oğul Johann Strauss, Kreisler, Borodin, Mendelssohn ve Elgar’ın yapıtlarından bir seçki sunacak Esen Kıvrak (1. keman), Nilay Sancar (2. keman), Efdal Altun (viyola) ve Poyraz Baltacıgil’den (viyolonsel) oluşan ekibe, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın vurmalı sazlar grup şefi Müşfik Galip Uzun, konuk sanatçı olarak eşlik edecek.

        Konserin biletleri Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nde satışa çıktı.

        Program:

        J. STRAUSS II Mavi Tuna Valsi, op.314

        KREISLER Yaylı Dörtlü, La minör

        II. Scherzo. Allegro vivo, con spirito

        THOMAS-MIFUNE Haydn’s Südamerikanische Saitensprünge

        DVOŘÁK Slav Dansları, op.72, no.10, Mi minör

        KREISLER Liebesfreud

        ELGAR Salut d’amour, op.12

        ŞOSTAKOVİÇ Allegretto

        MENDELSSOHN Yaylı Dörtlü no.3, op.44, no.1

        III. Andante espressivo ma con moto

        A. BORODIN Yaylı Dörtlü no.2, Re Majör

        III. Notturno

        ÖÇAL Eski İstanbul (düz. İlyas Miryazev) *

        IGUDESMAN İstanbul *

        BALCI Deli Dalga *

        IŞILAY Sultaniyegah Sirto (düz. Oğuzhan Balcı) *

        J. STRAUSS I Radetzky Marşı*

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        #Borusan Quartet
        #Borusan sanat
        #Enka Sanat
        #konser
        #yeni yıl
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