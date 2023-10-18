Borusan Müzik Evi'nin yeni sezonu başlıyor

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Borusan Müzik Evi, yeni sezonda da birbirinden değerli sanatçıları sahnesinde ağırlamaya devam ediyor.

2023-2024 sezonunda, ensemble XXI. jahrhundert, The Necks, Thomas Ankersmit, ABSTRA feat. Matthias Schubert, Emine Bostancı, Maya Fridman, Franz von Chossy, Vinsent Planjer, Mert Pekduraner, Nihal Saruhanlı, Muaz Ceyhan, Eren Dilli, Mehmet Gökhan Bağcı, Emre Akman, Özge Özerbek, Başak Yavuz, Serdar Yılmaz, Şevket Akıncı, Alper Maral, Korhan Erel, Can Tutuğ, Apostolos Sideris, Gülçin Aksoy, Dilek Yılmaz, Ceyda Özbaşarel, Deniz Oral, Gizem Nur Dal, Hezarfen Ensemble, Burak Malçok, Black Pencil, Uğur Güneş Quartet, Pep Talk, Böseblick, Mine Pakel, Pervin Güzeldere, Gökçe Uygun, Gülce Özen Gürkan, Kaosmos ve Elif Yalvaç gibi birçok topluluk ve sanatçı yer alacak.

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Müzik Evi yeni sezonunu çağdaş müziğin önemli destekçilerinden ve yorumcularından biriyle açıyor. Ernst Krenek’in “her birini ayrı ayrı dinlemek kadar bir arada dinlemek de büyük bir zevk” dediği, Viyana müzik kültürüne özgü yüksek bir teknik düzeyi ve ses kalitesini temsil eden solistler topluluğu ensemble XXI. jahrhundert (EXXI), yeni sezonda Borusan Müzik Evi’nin ilk konuğu oluyor. Onur Türkmen ve Petra Stump-Linshalm’a kendileri tarafından sipariş verilen eserlerin Türkiye prömiyerleri ile EXXI, 9 Kasım Perşembe günü, saat 21.00’de olacak.

NOVA MUZAK SERİSİYLE YENİDEN! Kod Müzik iş birliğiyle hayata geçirilen Nova Muzak serisi 25 Kasım Cumartesi günü, saat 21.00’de yeniden Borusan Müzik Evi’nde! Nova Muzak serisinin 36.’sında, Borusan sahnesinde Avustralya’nın en kült gruplarından biri, The Necks yer alacak. Chris Abrahams, Tony Buck ve Lloyd Swanton’dan oluşan grubun müziği, büyüleyici bir biçimde yavaş yavaş çözülen uzun soluklu doğaçlamalara sahip. REKLAM

ANALOG SESLERİN YANKILANACAĞI BİR KONSER Serge Modular’ın 50. yılının kutlanacağı bir konser müzikseverleri bekliyor. Berlin ve Amsterdam’da yaşayan Thomas Ankersmit'in çalışmaları, genellikle analog synthesizer, radyo dalgaları ve diğer elektronik ses kaynakları etrafında gelişiyor. Ankersmit, serge synthesizer’dan yükselen analog sesleri 8 Aralık Cuma günü, saat 21.00’de dinleyenlerle buluşturacak. 2024'ÜN İLK KONUĞU ABSTRA Yeni yılın ilk konuğu ABSTRA! Avangart caz, free jazz ve özgür doğaçlama gibi müziklerden beslenen ve uluslararası sanatçı dostlarıyla doğaçlama konserler vermeye devam eden ABSTRA, Matthias Schubert’le birlikte 20 Ocak Cumartesi günü, saat 21.00’de Müzik Evi’ne konuk olacak. ABSTRA, konuk sanatçılar ile yakaladıkları uyum ve uyumsuzluğun, denge ve dengesizliğin yarattığı seslerin mekân içindeki yolculuklarını konu alıp teknoloji unsurlarını müziğinde yoğun olarak kullanıyor. REKLAM

KEMENÇE VE VİYOLONSELİN SESİ ÇAĞDAŞ BİR ÜSLUPLA BİRLEŞİYOR Ödüllü bir kemençe ve Girit liri icracısı, besteci ve akademisyen Emine Bostancı, Dareyn adlı projesiyle 23 Şubat Cuma günü, saat 21.00’de dinleyiciyle buluşuyor. Dareyn, İstanbul ve İpek Yolu’ndan gelen geleneksel müzik mirasıyla kemençenin ve viyolonselin seslerini çağdaş bir üslupla birleştiren bir proje. Kişinin yaşam, ölüm ve benliğine ait hikâyesini keşfetmeye odaklanıyor. Emine Bostancı, Maya Fridman, Franz von Chossy ve Vinsent Planjer, çalgılarına olan hakimiyetleri ve dikkat çeken performanslarıyla büyüleyici bir ses ortamı yaratmaya hazırlanıyor. BESTECİ VE GİTARİST MERT PEKDURANER DİNLEYİCİYLE BULUŞUYOR Yurtiçi ve yurtdışındaki birçok projede karşılaştığımız besteci ve gitarist Mert Pekduraner, değerli müzisyenlerden oluşan ekibiyle 24 Şubat Cumartesi günü, saat 21.00'de müzikseverlerle! Venedik Bienali için bestelediği “Kıyı” isimli parçası ve ardından gelen stüdyo albümleri ile kendine has dinleyici kitlesini oluşturan Mert Pekduraner, ekip arkadaşlarıyla birlikte Doğu ile Batı arasındaki seslerin peşinden gidecekleri bir performansla dinleyici karşısında olacak. REKLAM YOKLAR 1 MART CUMA GÜNÜ SAHNEDE Mimarlık ve restorasyon eğitimini müzikle birleştirmiş olan Başak Yavuz ile resim eğitimini, sinema deneyimi ve sahne tasarımlarıyla birleştirmiş olan yönetmen Serdar Yılmaz, disiplinler arası üretimdeki akışkanlığı performans ve tasarım aracılığıyla araştırdıkları ve Borusan Müzik Evi’ne özel olarak gerçekleştirdikleri “Yoklar” ile 1 Mart Cuma günü, saat 21.00’de sahnede olacak. Dünya insanlığının bölünmüşlüğünden yola çıkan “Yoklar”, anlamını arayan modern insanın, elindeki cevaplara doğru soruları bulabilmek için çıktığı yolculuğunda yaşadığı mücadeleyi anlatıyor. TÜRKİYE PRÖMİYERİ GERÇEKLEŞECEK Hezarfen Ensemble, 2022 yılında Bristol’de dünya prömiyeri yapılan, Yiğit Özatalay’ın kendileri için bestelediği Yok Mu, Var isimli yapıtının Türkiye prömiyerini 15 Mart Cuma günü, saat 21.00’de gerçekleştirecek. Topluluk, prömiyerin yanı sıra Francesco Filidei, Özkan Manav, Deniz Güngören ve Luciano Berio düzenlemesiyle Kurt Weill’ın eserlerini seslendirecek. REKLAM

BURAK MALÇOK, “SAKLI NEFES” ALBÜMÜNDEKİ PAYLAŞACAK 2016 yılının Mayıs ayında ilk albümü “Saklı Nefes” ve 2020’de yayınladığı “Rebirth” teklisiyle kendi müziğini farklı kitlelerden ulusal ve uluslararası dinleyicilerin beğenisine sunan Burak Malçok, ney yolculuğunda kendini her daim öğrenmeye ve yeniliğe açık bir sanatçı olarak tanımlıyor. 2016 yılında çıkan “Saklı Nefes” albümü, aynı yıl World Music Charts Europe listesinde yüksek seviyelerde yer aldı. Ney icraları ile elektronik müziği sentezleyen Burak, her birinin hikâyesi olan bu albümündeki parçaları çok değerli müzisyen dostlarıyla birlikte 29 Mart Cuma saat 21.00’de müzikseverler ile paylaşacak. BLACK PENCIL, “INTO SPACE” ALBÜMLERİYLE SEVENLERİYLE BİRLİKTE Opus Klassiek tarafından “zıtlıklarla dolu, farklı, maceracı, grotesk ve şaşırtıcı” olarak nitelenen Black Pencil, “Into Space” ile Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. 2022’nin Nisan ayında dünya prömiyeri gerçekleştirilen albüm, 25 Nisan Perşembe günü, saat 21.00’de Türkiye’deki müzikseverler ile ilk kez buluşacak. ULUSLARARASI CAZ GÜNÜ, UNSTABLE ALBÜMÜNÜN TANITIM KONSERİYLE KUTLANIYOR Uğur Güneş’in “Unstable” albümü, Borusan Müzik Evi’nde dinleyicilerle ilk kez buluşacak. İzmir’de doğan müzisyen Uğur Güneş, klasik müzik eğitimi sırasında ilgi duyduğu caz müziğinin hem besteci hem de yorumcu olarak peşinden giderken bu akşam kendi bestelerinden oluşan “Unstable” albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak. Tolga Bilgin trompette, Hans Andersson bas gitarda, Ateş Tezer ise davulda Uğur Güneş’le birlikte sahnede olacak. Konser 30 Nisan Salı günü, saat 21.00’de gerçekleşecek. PEP TALK VE BÖSEBLICK KONSERLERİ... Cansu Tanrıkulu ve Korhan Erel’in birlikteliğinden ortaya çıkan, 2019 yılında kurulan bir avant-pop ikilisi olan Pep Talk, şiir, absürdist metin, elektronikler, efekt ve daha birçok ses ve fikir yaratma aracını kullanarak şarkılar üretiyor. Böseblick ise her üyesi, farklı kökenleri ve çeşitli elektronik evrenleriyle iç içe geçmiş çeşit müzikal etkiler yelpazesini kapsayan farklı bir geçmişe sahip. Topluluk, akıcı anlatılar yaratmak için musique concrete, avangart vokal performans, sentezlenmiş sesler ve çağdaş müzik unsurlarından yararlanıyor. 3 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek etkinlikte saat 21.00’de Pep Talk, 22.15’te ise Böseblick olacak. SEZONUNUN SON KONSERİNDE TÜRK ELEKTRONİK MÜZİĞİNİN KADIN BESTECİLERİ KONUK EDİLİYOR Sezonunun son konserinde, elektronik müzik alanında yaptıkları çalışmalarla takip edilen ve takdir gören kadın müzisyenler konuk ediliyor. Belçikalı plak şirketi Sub Rosa Records etiketiyle yayımlanan toplama albümde, yeni kuşağın elektronik müzik alanında 15 kadın bestecisinin eserleri yer alıyor. Küratörlüğünü Batur Sönmez ve Erdem Helvacıoğlu’nun yaptığı Türk Elektronik Müziğindeki Kadın Besteciler albümünün tanıtımı, 11 Mayıs Cumartesi 21.00’de gerçekleşecek. Yenilikçi atılımlara ve kadın bestecilerin müzik sektöründeki görünürlüğünü ortaya koymayı amaçlayan bu albümden altı sanatçı, bu konserde müzikseverlerle bir araya gelecek.