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Borusan Mannesmann hisselerinde açığa satış yasağı

Borsa İstanbul, Borusan Mannesmann hisselerine açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildiğini bildirdi

Giriş: 25.04.2023 - 08:08 | Güncelleme: ABONE OL
Borusan Mannesmann hisselerinde açığa satış yasağı
HABERTURK.COM
Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Borusan Mannesmann paylarının 25/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceğini açıkladı.
Borsa İstanbul'dan KAP'a yollanan açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."

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