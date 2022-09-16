Borusan Contemporary'den iki yeni sergi

Britanyalı sanatçı kolektifi United Visual Artists’in Julia Kaganskiy küratörlüğünde hazırlanan 'UVA: Kaosun Eşiği' ile Necmi Sönmez’in küratörlüğünü üstlendiği Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi 'Hibrit Mekanlar', 17 Eylül 2022 - 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında Perili Köşk’te ziyaret edilebilecek.



Türkiye’nin kamuya açık en kapsamlı medya sanatı koleksiyonuna sahip olan Borusan Contemporary, yeni sezon için hazırladığı sergileriyle günümüz sanatının farklı bileşenlerine odaklanmaya ve benzersiz sergi deneyimleri sunmaya devam ediyor. Borusan Contemporary, geçici sergi mekanında yaklaşık yirmi yıldır algının ve bilişselliğin doğasını araştıran sanatçı kolektifi UVA’yı ağırlıyor. Aynı zamanda Borusan Holding’in yönetim merkezi olan Perili Köşk’ün ofis katlarına yayılan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi ise izleyicileri mimari ve çağdaş sanat arasındaki kesişim noktalarını keşfetmeye davet ediyor.

Kozmikten dünyeviye doğru bir yolculuk: UVA: Kaosun Eşiği



Borusan Contemporary, yeni geçici sergisi UVA: Kaosun Eşiği ile sanatseverleri deneyimin evrenselliği ve sübjektifliği üzerine düşünmeye davet ediyor. Britanyalı sanatçı kolektifi UVA’nın eserleriyle Julia Kaganskiy küratörlüğünde hazırlanan sergi, 17 Eylül 2022 - 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında hafta sonları ziyaret edilebilecek.

Ağırlıklı olarak Borusan Contemporary’nin siparişi üzerine üretilen eserlerden oluşan UVA: Kaosun Eşiği, ışık, form ve hareketin iç içe geçtiği heykel, performans ve mekana özgü yerleştirmeler ile merak uyandıran, şaşırtan ya da hoşnut eden şekillerde izleyenlerin duyularını harekete geçirerek ziyaretçilerini kozmikten dünyeviye doğru bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

UVA, İstanbul’daki ilk büyük solo sergisi ile astronomi, kuramsal fizik, doğa olayları, sayısal kültür ve insan psikolojisi gibi çeşitli konuları baştan başa katederek, insanın bilişsel kapasitesinin yapay zekâ yoluyla git gide daha çok artırıldığı bir çağda, bilgi ve anlam üretiminin sınırlarını araştırıyor.

Çağdaş sanat ile güncel mimarlık arasındaki bir diyalog: Hibrit Mekanlar



Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in üstlendiği yeni Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi, Hibrit Mekanlar sıradışı görsel tecrübeleri Perili Köşk’te izleyicilere sunmaya devam ediyor. Sergi, çağdaş sanat ile güncel mimarlık arasındaki diyaloğun merkezine çok katmanlı kimliği ile Perili Köşk’ü yerleştirerek mimarinin perspektifinden “var olmayan”, sürekli değiştiği için melez bir karaktere sahip olan “müze mekanını” büyüteç altına alıyor. Hibrit Mekanlar, mimariyi mekansal tasarımdan öteye geçirerek sosyal, politik ve ekolojik duruş açılarıyla yeni kavramları tartışmaya açıyor ve çağdaş sanat ile güncel mimarlık arasındaki diyaloğu yoğunlaştırmayı hedefliyor. 17 Eylül 2022 - 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında Perili Köşk’te görülebilecek sergi, içinde bulunduğu binanın melez yapısını ele alarak mimarinin çağdaş sanat karşısındaki konumlarına odaklanırken çağdaş sanat ile güncel mimarlık arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekiyor.

Borusan Contemporary Müdürü Dr. Kumru Eren

Yeni bir ektinlik serisi: Hibrit Mekanlar – Mimari Yaklaşımlar ve Çağdaş İmge Üretimi

Borusan Contemporary, sergilerin ilk gününe özel etkinlikler düzenliyor

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Hibrit Mekanlar sergisi kapsamında Dr. Emin Mahir Balcıoğlu moderatörlüğünde Ekim ve Aralık 2022 ile Şubat ve Nisan 2023’te toplam dört oturumda düzenlenecek etkinlik serisi “Hibrit Mekanlar – Mimari İçerik ve Çağdaş İmge Üretimi”, önde gelen mimarları bir araya getirerek çağdaş görsel sanatlar ve mimarlık arasındaki geçişmeleri masaya yatıracak.Etkinlik serisi kapsamında davet edilen mimarların, çalışmalarında sanatsal ve mimari perspektif arasında nasıl bir ayrıma gittiklerine, çağdaş sanat ile hangi bağlamlarda bir araya geldiklerine, mekan ilişkilerini ve sanatsal pratikleri yakınlaştırırken sanatçılarla geliştirdikleri iş birliklerine odaklanılacak.Borusan Contemporary, yeni sergileri UVA: Kaosun Eşiği ve Hibrit Mekanlar için sergilerin ziyarete açıldığı ilk gün sanatçı ve küratör eşliğinde sergi turları düzenleyecek.17 Eylül Cumartesi günü saat 13:00’te ilk olarak UVA’in kurucusu Matt Clark eşliğinde UVA: Kaosun Eşiği sergi turu düzenlenecek. Ardından, saat 14:30’da küratör Necmi Sönmez eşliğinde Hibrit Mekanlar sergi turu gerçekleştirilecek. UVA: Kaosun Eşiği sergi turu İngilizce, Hibrit Mekanlar sergi turu ise Türkçe olacak ve her iki etkinlik sırasında ardıl çeviri yapılacak. Etkinlik kontenjanı 60 kişi ile sınırlı olup katılımcılar info@borusancontemporary.com e-posta göndererek etkinliklere kayıt yaptırabilecek.