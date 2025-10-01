Borusan Contemporary'de sonbahar buluşması

Dünyanın önde gelen kurumsal çağdaş sanat koleksiyonlarının küratör ve sanat yöneticilerinden oluşan profesyonel grup, IACCCA Sonbahar 2025 buluşması kapsamında İstanbul’a geldi. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun ev sahipliğinde Borusan Contemporary’nin tarihi Perili Köşk binasında gerçekleşen sunum ve paylaşımların ardından; kapsamlı bir program çerçevesinde, IACCCA üyeleri şehrin önde gelen kültür-sanat kurumlarını ve sergilerini ziyaret etme fırsatı buldu. 20 Eylül’de ziyarete açılan “Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü” sergisinin yanı sıra 18. İstanbul Bienali, Contemporary İstanbul, sanat kurumları ve güncel kurumsal koleksiyonlar aracılığıyla Türkiye’nin çağdaş sanat ortamını yakından deneyimlediler.

IACCCA Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Yatırım Bankası Kültür ve Sanat Bölümü Başkanı Delphine Munro, programla ilgili şunları söyledi: “Güz dönemi toplantımızı, üyemiz Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun sıcak ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduk. Zengin ve dinamik bir program kapsamında, sektördeki iyi uygulama örneklerini paylaştık, ortak ilgi alanlarımız üzerine fikir alışverişinde bulunduk. İstanbul’daki kurumsal koleksiyonları inceleyerek Türkiye çağdaş sanatına dair daha derin bir perspektif edindik. Toplumsal meselelerle yakından ilgilenen sanat pratiklerine ilham verici bir şekilde tanıklık ettiğimiz 18. İstanbul Bienali’ni ziyaret ettik ve Contemporary Istanbul’u deneyimleyerek yerel ve bölgesel sanat sahnesinin nabzını tuttuk. Bu toplantı, IACCCA’nın küresel kurumsal koleksiyon topluluğu içinde diyaloğu, iş birliğini ve kültürel etkileşimi güçlendirme özünü ve misyonunu en iyi şekilde yansıttı.”

Dünyanın en saygın kurumsal koleksiyon ağlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Kurumsal Çağdaş Sanat Koleksiyonları Birliği (IACCCA) üyelerinin bu ziyareti, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun uluslararası alandaki konumunu pekiştirirken, İstanbul’un İstanbul’un küresel sanat sahnesindeki rolünü öne çıkardı.