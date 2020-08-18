Börü filmi konusu nedir? Börü oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. 2016 yılındaki 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan filmden detaylar haberimizde.
BÖRÜ OYUNCULARI KİMLER?
Can Emre ve Cem Özüduru'nun yönetmenlik koltuğunda oturduğu Börü filminin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu (Kaya Ülgen),Murat Arkın (Kemal Boratav),Emir Benderlioğlu (Turan Kara),Can Nergis (Tolga Erlik),Ahmet Pınar (Barbaros Çepni),Zafer Algöz (Osman Alan),Özge Gürel (Gökçe Demir),Mesut Akusta (İrfan Aladağ),Ozan Ağaç (Baran),Bedii Akın (Ömer),Tan Altay (Tan Altay),Gürol Tonbul (Turgut Başkan),Tamer Karadağlı (Mustafa Kemal Atatürk seslendirme) yer alıyor.
BÖRÜ FİLMİ KONUSU
Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.
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