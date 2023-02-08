Mart 2021’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydeden BIST 100, dünya genelinde de yıl başından bu yana en olumsuz performansa sahip öncü endeks konumunda.

Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, borsada yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi günü kayıpları yüzde 1,35 ile sınırlı kalan endeks, salı günü uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla bu sert geri çekilmeyi yaşamıştı.