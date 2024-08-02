Haftaya yurt içinde enflasyon, reel efektif döviz kuru, sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon raporu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, sanayi üretimi ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satışlar, ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvurusu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.400 puanın destek, 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.