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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 2 Ağustos 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 2 Ağustos BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,27 düşüşle 10.661,45 puandan başladı. Gün boyu düşüş eğiliminde olan endeks, günü yüzde 3,01 değer kaybıyla 10.473,47 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu beraberinde getirdi. Haftanın dördüncü işlem gününde yükseliş eğiliminde olan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, hatırlanacağı gibi günü yüzde 1,5 artışla 10.798,09 puandan tamamlamıştı. İşte 2 Ağustos 2024 Cuma borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 19:16 Güncelleme: 02.08.2024 - 22:34
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        • 1

          Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,01 düşüşle 10.473,47 puandan tamamladı. Şirketlerin bilanço beklentileri, Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimler ve küresel gelişmelerin endekste satış baskısı yarattığı ön görülürken, "Borsa neden düşüyor? 2 Ağustos 2024 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" soruları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İşte detaylar...

        • 2

          2 AĞUSTOS 2024 BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,01 değer kaybederek 10.473,47 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 324,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,6 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 3,95 ve holding endeksi yüzde 3,14 değer kaybetti.

          Tüm sektör endeksleri gerilerken en çok kaybettiren yüzde 4,44 ile iletişim oldu.

          Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın ülkede açıklanan verilerin ekonominin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceğine dair sinyaller vermesiyle negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

        • 4

          ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, temmuz ayında 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

          Ülkede işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,1'den 4,3'e çıktı. Art arda 4 aydır artış gösteren işsizlik oranı, bu dönemde Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde haziran ayında olduğu gibi yüzde 4,1 olması öngörülüyordu.

        • 5

          Haftaya yurt içinde enflasyon, reel efektif döviz kuru, sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon raporu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, sanayi üretimi ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satışlar, ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvurusu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.400 puanın destek, 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        • 6

          Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 arttığını tahmin ediyor.

        • 7

          Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

          Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu.

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