        Borsa neden düşüyor? 11 Kasım 2025 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Borsa neden düşüyor? 11 Kasım BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0,20 yükselişle 10.810,62 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybıyla, 10.576,45 puandan tamamladı. Endekste gün içinde kayıp yüzde 3 aşarken, borsada yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Borsa neden düşüyor? 11 Kasım BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" İşte 11 Kasım 2025 Salı borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 18:42 Güncelleme: 11.11.2025 - 18:42
        • 1

          Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 düşüşle, 10.576,45 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylamasıyla risk iştahı yüksek seyrediyor. Yurt içinde ise BIST 100 endeksinin gün içinde dalgalı bir seyir izlemesi ise, "Borsa neden düşüyor? 11 Kasım 2025 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybederek 10.576,45 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 212,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 174,5 milyar lira oldu.

          Bankacılık endeksi yüzde 2,40, holding endeksi yüzde 1,33 değer kaybetti.

        • 3

          Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,47 ile inşaat oldu.

          Küresel piyasalarda ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylaması fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi günü negatif seyirle tamamladı.

        • 4

          Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.700 ve 10.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

          AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 460 milyon dolar fazla vereceğini öngörürken, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 316 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

        • 5

          'YUKARI ADIM' (UPTİCK) KURALI NEDİR?

          Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kurallardan biri, yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir. 'Yukarı adım' (Uptick) kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır.

          Hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir. Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor.

        Yazı Boyutu
