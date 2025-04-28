Borsa neden düşüyor? 28 Nisan Pazartesi BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?
Haftaya yüzde 0,26 yükselişle 9.457,25 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kaybıyla 9.306,96 puandan tamamladı. Küresel piyasalar ise, ABD'de yoğun bilanço ve veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladı. Borsa İstanbul endeksinin günü düşüş eğiliminde tamamlaması, "Borsa neden düştü?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 28 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşün nedeni...
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Haftanın ilk işlem gününde haftaya değer kaybıyla başlayan BIST 100 endeksi, borsa neden düştü, sorusunu gündeme getirdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,83 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren endeks yüzde 3,25 bankacılık oldu. Peki, "Borsa neden düştü? 28 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...
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BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kaybederek 9.306,96 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 125,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 89,5 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 3,25, holding endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti.
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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,83 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren bankacılık oldu.
Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de toptan stoklar ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.450 ve 9.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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